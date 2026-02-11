الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بتروجيت يتوَّج بطلاً لكرة الطاولة في «عربية السيدات 2026»

11 فبراير 2026 17:03

الشارقة (الاتحاد)
توج نادي بتروجيت المصري بطلاً لمنافسات الفرق في بطولة كرة الطاولة ضمن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026، التي استضافتها صالة مركز الطفل بالقرائن في إمارة الشارقة.
وشهدت المنافسات تفوق أندية بتروجيت المصري، والشارقة الرياضي للمرأة، ونادي الفتاة الكويتي، التي فرضت حضورها الفني منذ الجولة الأولى عبر نتائج متتالية في مواجهات الفرق، ضمن البطولة التي أُقيمت بنظام الدوري من دور واحد.
وكانت المواجهات قد شهدت فوز نادي الشارقة الرياضي للمرأة على نادي الندوة القماطية اللبناني بنتيجة 3-1، فيما واصل بتروجيت نتائجه الإيجابية بتغلبه على نادي فلسطين بنتيجة 3-0 في مباريات عززت موقع الفريقين في سباق المنافسة على الصدارة.
وسجلت الجولة الافتتاحية تفوق بتروجيت المصري على الندوة اللبناني بنتيجة 3-0، وفوز نادي الفتاة الكويتي على نادي فلسطين بالنتيجة نفسها، في مواجهتين أُقيمتا بالتزامن خلال الفترة الصباحية، قبل أن تتواصل المنافسات في الفترة المسائية، حيث حقق بتروجيت فوزاً جديداً على الفتاة بنتيجة 3-0، بينما تغلب الشارقة الرياضي للمرأة على نادي فلسطين بالنتيجة 3-0.
وفي المواجهة الأبرز، نجح فريق بتروجيت المصري في حسم الصدارة بعد تحقيقه الفوز الرابع على التوالي، متغلباً على سيدات الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 3-0، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط بالعلامة الكاملة، ويتوج بالميدالية الذهبية لمنافسات الفرق، مكرراً الصدارة المصرية في البطولة التي كان لقب نسختها الماضية من نصيب فريق إنبي.
وجاء نادي الفتاة الكويتي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، عقب تفوقه على الشارقة الرياضي للمرأة بنتيجة 3-0، فيما حل الشارقة الرياضي للمرأة ثالثاً برصيد 6 نقاط. وحقق نادي فلسطين الفلسطيني فوزاً على نادي الندوة اللبناني بنتيجة 3-0 ليحتل المركز الثالث مكرر برصيد 5 نقاط، بينما جاء فريق الندوة اللبناني في المركز الخامس برصيد 3 نقاط.

