الرياضة

«الفاصلة» تحسم بطاقة نصف نهائي غرب آسيا للسلة بين شباب الأهلي والعربي

«الفاصلة» تحسم بطاقة نصف نهائي غرب آسيا للسلة بين شباب الأهلي والعربي
11 فبراير 2026 17:15

علي معالي (أبوظبي)
تحدد يوم 17 فبراير الجاري موعداً للمباراة الفاصلة، والثالثة بين شباب الأهلي والعربي القطري لبلوغ المربع الذهبي من دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا- وصل)، وذلك بعد تفوق الفريق القطري في الإياب بالدوحة على شباب الأهلي بنتيجة 103-79، وكانت مباراة الذهاب بدبي قد انتهت بفوز "الفرسان" 107-88، لتصبح مباراة الثلاثاء المقبل بدبي فاصلة في تحديد الفريق المتأهل لنصف نهائي البطولة.
وجاء الانتصار القطري ليُعيد التوازن إلى سلسلة مواجهات "البلاي أوف"، التي تُقام بنظام أفضلية الفوز في مباراتين من ثلاث، وشهدت المباراة بداية قوية من جانب شباب الأهلي الذي أنهى الفترة الأولى متقدماً (26-24)، قبل أن يفرض العربي سيطرته على مجريات اللقاء، بأداء هجومي ودفاعي مميز لينهي الربع الثاني لصالحه (33-16)، ثم واصل تفوقه في الربع الثالث (27-12)، ليضع المباراة في متناول يده.
وفي الربع الرابع تراجع إيقاع العربي مع تحسن أداء "الفرسان" الذي تفوق (24-19)، دون أن يؤثر ذلك على النتيجة النهائية.
وبذلك تُصبح مباراة 17 فبراير لتحديد هوية الفريق المتأهل لمواجهة العُلا السعودي متصدر المجموعة الثانية في الدور نصف النهائي، فيما تأهل الكويت الكويتي إلى الدور نصف النهائي، بعد تغلبه على المحرق البحريني 78-69 في المواجهة التي جمعت الفريقين، على صالة الاتحاد البحريني لكرة السلة في العاصمة البحرينية المنامة، وجاء تأهل بطل الكويت بعد فوزه للمرة الثانية توالياً على بطل البحرين، ليضرب موعداً مع اتحاد جدة السعودي في "المربع الذهبي"، الذي يقام أيضاً بنظام "البلاي أوف" بأفضلية الفائز في مباراتين من ثلاثة، وستقام أولى المواجهات في مدينة جدة بالسعودية 9 مارس المقبل، ويتبعها مواجهة ثانية في الكويت 30 من الشهر ذاته، بينما تقام مباراة فاصلة في 6 أبريل المقبل بالسعودية لحسم هوية المتأهل إلى المباراة النهائية، إذا ما استدعت الظروف ذلك.

رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
