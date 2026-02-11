ملبورن سيتي يتأهل للأدوار الإقصائية بدوري أبطال آسيا للنخبة



سول (د ب أ)

تأهل فريق ملبورن سيتي الأسترالي لكرة القدم إلى دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد فوزه الشاق والمتأخر خارج ملعبه على أولسان اتش دي الكوري الجنوبي 2 / 1 اليوم الأربعاء على استاد مونسو في أولسان، ضمن منافسات الجولة السابعة من منافسات منطقة الشرق.

وسجل هدفي ملبورن سيتي ماكس كابوتو في الدقيقة 36 وماركوس يونس في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة، في حين أحرز دوريان بويانيتش في الدقيقة 80 هدف أولسان. وبهذا الفوز تأهل فريق ملبورن سيتي إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى في تاريخه في البطولة القارية، في حين ستعتمد آمال أولسان، البطل السابق، في التأهل على فوزه على شنغهاي بورت الصيني، إلى جانب نتائج المباريات الأخرى الأسبوع المقبل.

وفي مباراة أخرى، تعادل نادي جانجوون الكوري الجنوبي مع ضيفه شنغهاي بورت الصيني سلبياً. وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية خلال المباراة، دون أن ينجح أي منهما في الوصول إلى المرمى.

وحافظ فيسيل كوبي على صدارة ترتيب منطقة الشرق برصيد 16 نقطة من سبع مباريات، مقابل 14 نقطة لكل من ماتشيدا زيلفيا وسانفريس هيروشيما، و13 لملبورن سيتي، و11 لبوريرام يونايتد، و9 لسول، و8 لكل من جوهور دار التعظيم وجانجوون وأولسان اتش دي، و6 لتشينجدو رونجتشنج، و4 لشنغهاي شينخوا، و3 لشنغهاي بورت، حيث ضمنت فيسيل كوبي وسانفريس هيروشيما وماتشيدا زيلفيا وملبورن سيتي التأهل إلى دور الـ16.