الخميس 12 فبراير 2026
الرياضة

مدرب برشلونة عن مشوار النادي في كأس إسبانيا: «اسألوا ريال مدريد»

11 فبراير 2026 18:19

 

برشلونة (أ ف ب)
أكد المدرب الألماني لبرشلونة هانسي فليك الأربعاء أن المهاجمين البرازيلي رافينيا والإنجليزي ماركوس راشفورد سيغيبان عن مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، المقررة الخميس ضد أتلتيكو مدريد على ملعب متروبوليتانو في مدريد.
وقال فليك في مؤتمر صحفي «كما رأيتم، ماركوس لا يمكنه اللعب. لقد تلقى ضربة خلال المباراة الأخيرة ضد ريال مايوركا وهي مؤلمة. ليست أخباراً جيدة، لكنني أثق بفريقي»، وقبل دقائق من ذلك، أوضح برشلونة في بيان أن الدولي الإنجليزي المُعار من مانشستر يونايتد، لن يكون متاحاً الخميس بسبب ضربة تلقاها في ركبته اليسرى.
ويُضاف غياب راشفورد إلى غيابات لاعبي الوسط بيدري وجافي والمدافع الدنماركي أندرياس كريستنسن، إضافة إلى رافينيا الذي يغيب منذ أسبوع بسبب مشكلة عضلية في الفخذ اليسرى.
ورأى المدرب الألماني أن المهاجم البرازيلي يجب ألا يتسرّع في العودة بعد تعرضه لإصابتين مشابهتين منذ بداية الموسم، قائلا «يجب أن نمضي خطوة بخطوة ونهتم به. فهو لاعب يعطي كل شيء على أرض الملعب وبقوة. عندما يشعر اللاعب بألم خلال المباراة، من الأفضل التعامل معه فورا، حتى لو اضطررنا الى التوقف قليلاً».
وعند سؤاله حول مشوار النادي الكاتالوني في مسابقة الكأس والذي تعتبره وسائل إعلام العاصمة مدريد «سهلا»، أجاب فليك مبتسماً «اسألوا ريال مدريد» الذي خرج من ثمن النهائي أمام ألباسيتي من الدرجة الثانية والذي فاز عليه برشلونة في ربع النهائي (2-1).
وتطرّق المدرب السابق لبايرن ميونيخ أيضاً إلى تصريحات مدافعه الأوروغوياني رونالد أراوخو في مقابلة مع «موندو ديبورتيفو»، حيث قال إنه عانى من الاكتئاب في نهاية 2025 بعد أن لعب «عاماً ونصف» وهو يعاني من القلق.
وقال فليك «الجميع في النادي دعم رونالد. حقيقة أنه يتحدث عن ذلك بهذا الشكل تُظهر مدى قوته، أعتقد أننا يجب أن نعتني باللاعبين بشكل أفضل، بما في ذلك نحن كمدربين».

