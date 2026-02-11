الريال والبايرن يتقدمان 32 فريقاً في «كأس دبي للقارات تحت 13 سنة»



دبي (الاتحاد)



تنطلق يوم غدٍ منافسات النسخة التاسعة من بطولة «كأس دبي للقارات لكرة القدم تحت 13 سنة»، وتستمر منافساتها حتى 15 فبراير الجاري، وتجمع النسخة الحالية نخبة من أعرق الأندية العالمية جنباً إلى جنب مع كبار الأندية المحلية، وفي مقدمتها ريال مدريد وبايرن ميونيخ وأرسنال وتشيلسي، وميلان، وأياكس وفلامنجو.

وتم الإعلان عن تفاصيل «المونديال المصغر» خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في «قاعة المؤثرين» بأبراج الإمارات، وتحدث فيه خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، والنجم الإسباني السابق ميشيل سلجادو، والأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الرياضي لنادي ريال مدريد، بحضور سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومديري أكاديميات كرة القدم في أندية دبي والمديرين الفنيين والمدربين في الأكاديميات الحكومية والخاصة.

وقال خلفان بلهول: «نعمل وفق توجيهات قيادتنا الرشيدة في الاستثمار بالشباب، وتعد هذه البطولة إحدى أهم الفعاليات التي تسهم في تحقيق خطتنا الرياضية، التي أطلقناها في نوفمبر الماضي، وهذه البطولة هي التجسيد العملي لتلك الأهداف لبناء جيل قادر على منافسة أقوى الفرق العالمية، فجوهرها استقطاب الموهوبين، ووضعهم في بيئة تنافسية حقيقية تسمح برصد قدراتهم ومقارنتها بأفضل النماذج العالمية، فهدفنا أن تكون هذه البطولة مختبراً فنياً لتقييم مواهب أندية الإمارات وقياس قدراتهم أمام المدارس العالمية. نحن نؤمن بأن وضع اللاعب الناشئ في بيئة تنافسية حقيقية السبيل الوحيد لرصد التطور وتصحيح المسارات».

ويعكس تنظيم هذه البطولة حرص مجلس دبي الرياضي على تطوير قطاع كرة القدم للناشئين، وإتاحة فرصة للاعبين المحليين للمنافسة مع أفضل الفرق العالمية، ضمن بيئة تنافسية متكاملة تسهم في صقل المواهب المبكرة، وتعزيز ثقافة الرياضة لدى الشباب، وباتت تحتل مكانة كبيرة في أجندة كرة القدم للفئات العمرية.

تشهد هذه النسخة توسعاً كبيراً بمشاركة 32 فريقاً تم توزيعها على 8 مجموعات، حيث تضم المجموعات نخبة من أندية النخبة العالمية، مثل ريال مدريد، بايرن ميونيخ، أرسنال، تشيلسي، ميلان، أياكس، وفلامنجو، كما ترفع أندية الإمارات راية التحدي بمشاركة شباب الأهلي، النصر، الوصل، الوحدة، عجمان، الشارقة، وفرسان هسبانيا، بالإضافة إلى فريق مركز دبي لمواهب كرة القدم تحت 12 سنة، الذي أطلقه مجلس دبي الرياض، ويضم نخبة من الموهوبين من أندية دبي والأكاديميات الخاصة كافة، ويتم فيه رعاية وتدريب وتطوير الموهوبين الرياضيين.

تفتتح منافسات البطولة في تمام الساعة 9:00 صباح غدٍ بمواجهات نارية، حيث يقص فريق النصر شريط مبارياته بمواجهة صعبة أمام أياكس أمستردام، بينما يلعب في التوقيت ذاته فريق الوصل ضد تشيلسي، وفريق عجمان في مواجهة ليفانتي، وتتواصل الإثارة في الساعة 10:00 صباحاً حين يدشن ريال مدريد مشواره بلقاء الوحدة، ويصطدم شباب الأهلي ب بايرن ميونيخ، فيما يواجه الشارقة فريق ميلان، ومع حلول الساعة 11:00 صباحاً، تتجه الأنظار نحو مواجهة برشلونة وفرسان هسبانيا، ولقاء أرسنال ضد كرايوفا، في حين يواجه فلامنغو فريق أكاديمية زاد، لتكتمل بذلك ملامح الجولة الافتتاحية التي ترسم خريطة الصراع مبكراً في المجموعات كافة.

أرقام قياسية وتغطية عابرة للقارات إضافة إلى الزخم الفني للبطولة، حققت أيضاً أرقاماً قياسية في الانتشار، حيث سجلت التغطية الإعلامية متوسط 250 ألف مشاهد لكل مباراة، وتجاوزت المشاهدات التلفزيونية حاجز الـ 3 ملايين، في حين سجلت المنصات الرقمية المتخصصة ما يزيد على 41.7 مليون زيارة، مما يعكس الشغف العالمي بهذا الحدث.