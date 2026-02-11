طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة إثارة عن طرح تذاكر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا -1 لعام 2026، كما تم الإعلان عن مشاركة نجمَي الموسيقى العالميين لويس كابالدي وزارا لارسون في ليلة الافتتاح، ويُقام سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي، السباق الختامي الشهير لموسم الفورمولا -1، هذا العام في الفترة من 3 إلى 6 ديسمبر على حلبة مرسى ياس، بتنظيم شركة إثارة التي تُوجت مؤخراً بكأس «F1 Promoter of the Year» كأفضل جهة منظمة لسباق الفورمولا- 1 لهذا العام، بعد النجاح الكبير الذي حققه سباق عام 2025.

وأعلنت الشركة عن أول الفنانين الذين سيُحيون فعاليات نسخة عام 2026، حيث سيقدم كابالدي ولارسون عرضاً يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر، في انطلاقة قوية لحفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

ويعود النجم الاسكتلندي لويس كابالدي إلى حديقة الاتحاد في أبوظبي في حفلٍ مرتقب، حيث يشتهر بأغانيه المؤثّرة وحضوره القريب من الجمهور، وتُكمل نجمة البوب ​​السويدية زارا لارسون برنامج حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى مساء الخميس، لتُقدم مجموعة من أشهر أغانيها.

تُعد حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى جزءاً من مهرجان يا سلام، وهذه الحفلات حصرية لحاملي تذاكر سباق الجائزة الكبرى في أبوظبي، الذين يمتلكون أيضاً خيار الترقية إلى الدائرة الذهبية لدخول الحفلات الموسيقية والاقتراب من المسرح.

وقال ديفيد باول، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في شركة إثارة: «كانت نسخة 2025 من سباق جائزة أبوظبي الكبرى استثنائية بكل المقاييس، حيث استقبلنا عدداً غير مسبوق من الجماهير وقدّمنا أضخم برنامج ترفيهي في تاريخ الحدث، وتُوجنا بلقب F1 Promoter of the Year، وهو أرفع تقدير في مجالنا».

وأضاف: «ومع الإقبال الكبير على التذاكر والإعلان عن مشاركة اثنين من الفنانين العالميين المبدعين في الفعاليات الترفيهية، نتطلع إلى عام جديد استثنائي ونترقب الترحيب بالجماهير من مختلف أنحاء العالم في أبوظبي لحضور ختام لا يُنسى لموسم الفورمولا- 1».

إلى جانب الحفلات الموسيقية التي تُقام بعد السباق، يُمكن لحاملي تذاكر سباق جائزة أبوظبي الكبرى الاستمتاع بدخول مجاني إلى العديد من معالم وتجارب العاصمة الإماراتية التي تتجاوز حدود حلبة السباق، مما يجعل أسبوع السباق مغامرةً لا تُنسى لجميع أنواع المشجعين. وتُقدم تذاكر عام 2026 قيمةً استثنائيةً للجماهير، حيث تُتيح لهم الدخول إلى مدن ملاهي جزيرة ياس ومعالم أبوظبي المعمارية والفنية البارزة: قصر الوطن، ومتحف اللوفر أبوظبي، ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، ومتحف زايد الوطني، وفعاليات تيم لاب فينومينا.

وبعد الحضور القياسي البالغ 339 ألف مشجّع لسباق جائزة أبوظبي الكبرى 2025، أكدت شركة إثارة أن الطلب على تذاكر سباق 2026 غير مسبوق، حيث تم شراء نسبة كبيرة من قِبل الجماهير المسجلة مسبقاً، مع توفر عدد محدود من التذاكر عبر فئات متعددة. ويُنصح الجماهير بحجز تذاكرهم وترقية الدائرة الذهبية عبر الموقع الرسمي دون تأخير.

ويشهد موسم الفورمولا- 1 هذا العام انطلاق عصر جديد مع قواعد تقنية جديدة وفرق مختلفة على الحلبة، ما يُنبئ بموسم تنافسي قوي، مع توقعات بأن يستمر الصراع على اللقب حتى اللحظات الأخيرة، ما يجعل السباق الختامي في أبوظبي حدثاً استثنائياً يترقبه عشاق الرياضة حول العالم.



حدث فريد



حافظ سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا- 1 في أبوظبي على مكانته البارزة ضمن أجندة الفورمولا- 1 منذ انطلاقته في عام 2009 كحدث رياضي وترفيهي استثنائي، حيث يشتهر بصيغة سباقه الفريدة بين النهار والليل وحفلات يا سلام الترفيهية برعاية e&.

وتشمل الاحتفالات الممتدة لعدة أيام حفلات ما بعد سباق جائزة أبوظبي الكبرى وحفلات الافتر بارتي وغيرها، وبعد النجاح الكبير الذي حققه سباق 2025، والذي شهد منافسة ثلاثية محتدمة على لقب بطولة العالم للسائقين وأكبر مجموعة حفلات موسيقية وترفيهية في تاريخ الحدث، يتزايد الترقب لنسخة عام 2026.