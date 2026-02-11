الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عبدالله جاسم يضيف ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الدراجات»

عبدالله جاسم يضيف ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الدراجات»
11 فبراير 2026 20:12

 

القصيم (وام)
توج دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم اليوم بالميدالية البرونزية في سباق الفردي العام لفئة النخبة ضمن منافسات البطولة الآسيوية للطريق 2026، المقامة حالياً في القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال السباق الذي أقيم لمسافة 156 كم.
وسبق وأن حقق المنتخب الوطني ذهبية سباق ضد الساعة عن طريق حميد محراب في فئة الماسترز، وفضية عن طريق موزة المنصوري في السباق ذاته.
وكان المنتخب قد أحرز ميداليتين فضيتين في سباقات الماسترز عبر كل من حميد محراب الذي حل ثانياً في سباق الفردي العام، وموزة سالم المنصوري التي نالت فضية السيدات في السباق ذاته.

أخبار ذات صلة
الصورة أحلى في أبوظبي.. إنها «ألعاب الماسترز»
الإمارات تعزّز رصيدها في «آسيوية الدراجات» بفضيتي الطريق
الدراجات
الدراجات الهوائية
البطولة الآسيوية للدراجات
منتخب الدراجات
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©