عبدالله جاسم يضيف ميدالية جديدة للإمارات في «آسيوية الدراجات»

القصيم (وام)

توج دراج المنتخب الوطني عبدالله جاسم اليوم بالميدالية البرونزية في سباق الفردي العام لفئة النخبة ضمن منافسات البطولة الآسيوية للطريق 2026، المقامة حالياً في القصيم بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال السباق الذي أقيم لمسافة 156 كم.

وسبق وأن حقق المنتخب الوطني ذهبية سباق ضد الساعة عن طريق حميد محراب في فئة الماسترز، وفضية عن طريق موزة المنصوري في السباق ذاته.

وكان المنتخب قد أحرز ميداليتين فضيتين في سباقات الماسترز عبر كل من حميد محراب الذي حل ثانياً في سباق الفردي العام، وموزة سالم المنصوري التي نالت فضية السيدات في السباق ذاته.