الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اتحاد الهجن يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الماسترز «أبوظبي 2026»

اتحاد الهجن يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الماسترز «أبوظبي 2026»
11 فبراير 2026 20:45

 
أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
«الإمارات للتنمية المتوازنة» يستعرض مبادراته ومشاريعه بألعاب الماسترز


أعلن اتحاد سباقات الهجن فتح باب التسجيل اعتباراً من الغد ولمدة يومين عبر موقعه، للمشاركة في سباق ألعاب الماسترز، «أبوظبي 2026»، التراثي السبت المقبل في المضمار الجنوبي بالوثبة، لمسافة 1.5كم.
ويشتمل السباق على 7 أشواط تبدأ الساعة الثالثة عصراً، للسيدات، وشوط لمن تتجاوز أعمارهم 30 إلى 50 عاماً، بجانب شوط آخر للمشاركين من 20 عاماً، بمشاركة كبيرة من عشاق رياضات الهجن من داخل الدولة وخارجها.
وكشف الاتحاد عن إقامة مراسم تتويج الفائزين من جميع الفئات بعد اختتام المنافسات، وتخصيص ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى ميداليات الماسترز للمشاركين، وجوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول إلى العشرين.
وقال محمد عبد الله بن عاضد المهيري، عضو اللجنة الفنية باتحاد الهجن، إن مبادرة دولة الإمارات بإدراج الرياضات التراثية ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، إضافة نوعية تسهم في إبرازها، والاحتفاء بالتراث الإماراتي، وتقديمه للعالم في هذا الحدث الاستثنائي، بما يعزز إرث الهوية الإماراتية، وصونها وتعريف العالم بها.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
الهجن
اتحاد الهجن
آخر الأخبار
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
الرياضة
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
اليوم 20:25
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد تخريج الدورة الـ 26 من المرشحين البحريين بكلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية
اليوم 20:03
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس أوغندا يبحثان علاقات البلدين
اليوم 19:46
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
الرياضة
روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
اليوم 19:15
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اقتصاد
«غرفة دبي» تدعم توسع أعمال «تمور البركة» في السوق الإندونيسية
اليوم 19:09
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©