اتحاد الهجن يعلن فتح باب التسجيل للمشاركة في سباق الماسترز «أبوظبي 2026»



أبوظبي (الاتحاد)



أعلن اتحاد سباقات الهجن فتح باب التسجيل اعتباراً من الغد ولمدة يومين عبر موقعه، للمشاركة في سباق ألعاب الماسترز، «أبوظبي 2026»، التراثي السبت المقبل في المضمار الجنوبي بالوثبة، لمسافة 1.5كم.

ويشتمل السباق على 7 أشواط تبدأ الساعة الثالثة عصراً، للسيدات، وشوط لمن تتجاوز أعمارهم 30 إلى 50 عاماً، بجانب شوط آخر للمشاركين من 20 عاماً، بمشاركة كبيرة من عشاق رياضات الهجن من داخل الدولة وخارجها.

وكشف الاتحاد عن إقامة مراسم تتويج الفائزين من جميع الفئات بعد اختتام المنافسات، وتخصيص ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية للمراكز الثلاثة الأولى، بالإضافة إلى ميداليات الماسترز للمشاركين، وجوائز مالية لأصحاب المراكز من الأول إلى العشرين.

وقال محمد عبد الله بن عاضد المهيري، عضو اللجنة الفنية باتحاد الهجن، إن مبادرة دولة الإمارات بإدراج الرياضات التراثية ضمن ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، إضافة نوعية تسهم في إبرازها، والاحتفاء بالتراث الإماراتي، وتقديمه للعالم في هذا الحدث الاستثنائي، بما يعزز إرث الهوية الإماراتية، وصونها وتعريف العالم بها.