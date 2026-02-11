الخميس 12 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«المغامر» و«دبليو2» يتصدران «الصيد بالصقور» في ألعاب الماسترز

11 فبراير 2026 22:17

 
أبوظبي (وام)

اسفرت تحديات اليوم الأول في بطولة ألعاب الماسترز للصيد بالصقور بنادي أبوظبي للصقارين في منطقة الفلاح عن منافسات قوية، بمشاركة كبيرة على مستوى الشباب والسيدات، وفي فئة الشباب جير بيور، وقرموشة جير- فرخ جرناس، فاز الصقر «المغامر» لمعتوق حمد عتيق شامس العامري بالمركز الأول، والصقر«زاهي» لسيف أحمد سيف المقعودي الفلاسي بالمركز الثاني، والصقر«حشيم»، لهلال سيف سعيد شاعر الشدي، بالمركز الثالث.
وتصدر الصقر «دبليو 2»، لوديمة الهاجري منافسات السيدات لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس، وجاء ثانياً الصقر «دبليو1»، لوديمة الهاجري أيضاً، وثالثاً الصقر «زلزال»، لعائشة مهير عبدالله محيان الكتبي.
وتتواصل منافسات البطولة الخميس بإقامة منافسات الشباب فئات جير شاهين، وجير تبع - فرخ وجرناس، بالإضافة إلى الفعاليات المخصصة لكبار المواطنين لجميع فئات الصقور، جير فرخ وجرناس.
وأكد نادي أبوظبي للصقارين أن المنافسات شهدت مشاركة كبيرة من فئتي الشباب والسيدات، بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات والأعمار، بتفاعل مميز مع المنافسات القوية خلال مراحل المسابقات المختلفة، بما يعزز أهمية السباقات التراثية، والشغف الواسع بها من الفئات المجتمعية.

