37 دولة تشارك في «كأس الإمارات لقفز الحواجز» و«دوري لونجين» للأمم بأبوظبي



أبوظبي (وام)



أعلن اتحاد الفروسية والسباق إقامة النسخة الثانية من كأس الإمارات لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم في الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري، وتتزامن معها الجولة الأولى للتصفيات التأهيلية للنسخة الثالثة لدوري «لونجين» للأمم 2026، بمشاركة أفضل 10 فرق في التصنيف العالمي، بالإضافة إلى منتخب الإمارات.

وتقام البطولتان على أرضية الميدان الرملي في نادي أبوظبي للفروسية، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية «لونجين»، وإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، بمشاركة 203 فرسان وفارسات مع 313 خيلاً من 37 دولة.

وتشهد منافسات دوري لونجين للأمم مشاركة منتخب الإمارات، بالإضافة إلى 10 منتخبات عالمية أخرى هي: أميركا، وبلجيكا، وإيرلندا، وألمانيا، وفرنسا وبريطانيا وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، والبرازيل.

وتمثل أبوظبي المحطة الأولى لتأهل 8 فرق للنهائي ضمن جولات دوري الأمم، ومنها إلى أوكالا في الولايات المتحدة الأميركية من 17 إلى 22 مارس، ثم روتردام الهولندية، من 18 إلى 21 يونيو، وسان تروبيه بفرنسا خلال الفترة من 16 إلى 20 سبتمبر، وصولاً إلى النهائي المقرر في النادي الملكي للبولو في برشلونة من 1 إلى 4 أكتوبر 2026.

جاء الإعلان عن هذه التفاصيل في مؤتمر صحفي عقد أمس، بحضور سلطان اليحيائي، عضو مجلس إدارة اتحاد الفروسية والسباق، رئيس لجنة قفز الحواجز، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي، وأونيا باور المدير التنفيذي للرياضة والألعاب في الاتحاد الدولي للفروسية، وعبدالله النقبي، مدير إدارة الخدمات المساندة في اتحاد الفروسية، وأنتوني لوري، مدير الفروسية في نادي أبوظبي للفروسية.

وأعلنت اللجنة المنظمة انطلاق إجراءات الفحص البيطري للخيول فئة الخمس نجوم القادمة من أوروبا والخليج ومن داخل الإمارات، وصولاً إلى الشوط الأول فئة النجمتين، وشوط الإحماء للخيول المشاركة في فئة الخمس نجوم، وعقد الاجتماع الخاص بالمدربين المشاركين في دوري لونجين، للاطلاع على اللوائح والتوقيت والقوانين.

وكشفت عن أن البطولة تشهد اليوم إقامة شوطين فئة النجمتين عند التاسعة صباحاً، ثم الشوط الأول فئة الخمس نجوم، الثالثة والنصف عصراً، والشوط التأهيلي للجائزة الكبرى لكأس الإمارات عند السابعة مساء.

ونوهت باستمرار الفعاليات يوم الجمعة بإقامة شوط فئة النجمتين التاسعة والنصف صباحاً، ثم شوط فئة الخمس نجوم الساعة الثانية والنصف ظهراً، ثم دخول الفرق إلى الميدان السادسة مساء إيذاناً بافتتاح دوري الأمم، ثم يقام شوط كأس الأمم الجولة الأولى السادسة والنصف مساء، ثم شوط الجولة الثانية في التاسعة مساء.

كما ذكرت أن الفعاليات المقررة يوم السبت تتضمن إقامة شوطي الأطفال والناشئين، وآخر شوطين في بطولة النجمتين، ثم الختام يوم الأحد بشوطي الأطفال والناشئين صباحا، بالإضافة إلى شوطي فئة الخمس نجوم، وشوط الجائزة الكبرى بكأس الإمارات.

وأكد سلطان اليحيائي أن بطولتي الإمارات ودوري لونجين للأمم مرحلة مهمة في رياضة الفروسية العالمية، لتأكيد مكانة الإمارات وجهة رياضية رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، والتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي في البطولات الرياضية كافة.

وأشار إلى أهمية الفعاليات في الارتقاء بالقدرات التنافسية لفرسان دولة الإمارات في البطولة، والقيمة الكبيرة من الاحتكاك مع نخبة الفرسان من مختلف دول العالم، بما يرسخ مؤشرات التطور الذي تشهده رياضة الفروسية.

وقال سعيد المهيري، إن كأس الإمارات الدولية ودوري لونجين للأمم محطة رياضية بارزة تؤكد ريادة إمارة أبوظبي في تنظيم واستضافة أكبر الفعاليات الرياضية العالمية، وقدرتها على استقطاب نخبة الفرسان من مختلف دول العالم، وفق أعلى المعايير التنظيمية والفنية.

ونوه بحرص مجلس أبوظبي الرياضي على المساهمة بتنظيم البطولتين، والعمل بروح الشراكة والتكامل مع جميع الجهات المعنية والشركاء الاستراتيجيين، من أجل تقديم نسخة استثنائية تعكس مكانة الحدث، سواء من حيث مستوى المشاركة الدولية الرفيعة، أو قيمة الجوائز المميزة التي تسهم في رفع مستوى التنافس، وتحفز الفرسان على تقديم أفضل ما لديهم.

بدورها، عبرت أونيا باور عن ارتياحها لمستوى التجهيزات الخاصة بإقامة البطولتين في نادي أبوظبي للفروسية، بما يتمتع به من بنية متكاملة، آملة أن تكون المنافسات ممتعة للمشاركين من مختلف دولة العالم.

وأعرب أنتوني لوري عن ترحيب نادي أبوظبي للفروسية باستضافة الفعاليات وفق أفضل التجهيزات، وتوفير جميع متطلبات نجاحهما وتميزهما، على أرضية الميدان الرملي والذي يعد أول ميدان هجين «داخلي وخارجي»، على مستوى العالم.