«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026».. 20 رياضة تعزز قيمة الرياضة المجتمعية

جانب من منافسات التنس في «ألعاب الماسترز» (من المصدر)
12 فبراير 2026 01:48

أبوظبي (الاتحاد)

شهد اليوم السادس لـ«ألعاب الماسترز أبوظبي 2026»، أمس، إقامة أكثر من 20 رياضة في مختلف أنحاء أبوظبي، وأسهم إدراج رياضتي الكاراتيه وكرة القدم (11 V 11) ضمن برنامج الألعاب، في توسيع نطاق المنافسات في «سبيس 42 أرينا» ومدينة زايد الرياضية. وبالتزامن مع هذه الإضافات الجديدة، تواصلت المنافسات في مجموعة واسعة من الرياضات، ليسهم ذلك في تسجيل أحد أكثر أيام ألعاب الماسترز تنوعاً منذ انطلاقها.
وظل التفاعل المجتمعي محوراً أساسياً طوال اليوم في المساحات المجتمعية بكل من: «أدنيك» ومدينة زايد الرياضية والحديريات، حيث زار طلاب جامعة أبوظبي الألعاب، وتابعوا مباريات الكرة الطائرة، وكرة السلة، وتنس الطاولة في «أدنيك». كما شملت زيارتهم أيضاً «مساحتنا المجتمعية»، وشاركوا في أنشطة تفاعلية، وتعرفوا من قرب إلى أجواء الألعاب.
 كما واصل كبار المواطنين لعب دور مهم في الفعاليات اليومية، إذ زار أكثر من 40 من كبار المواطنين من مؤسسة التنمية الأسرية مركز «أدنيك»، وتابعوا المنافسات، واستكشفوا «المساحة المجتمعية». وعكست مشاركتهم الطبيعة الشاملة للألعاب التي رسخت رسالتها بأن الرياضة تظل متاحة، وذات قيمة في جميع مراحل الحياة.
وواصل الربّاع العالمي والمؤثر في وسائل التواصل الاجتماعي أناتولي، حضوره في الألعاب، حيث زار جزيرة الحديريات والتقى بالرياضيين والزوار.
ومع تواصل فعاليات ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، يجمع كل يوم من الألعاب الرياضيين والقادة والطلاب وأفراد المجتمع، في تجسيد لالتزام أبوظبي بتعزيز الرياضة أسلوب حياة، وترسيخ ثقافة المشاركة وجودة الحياة.

