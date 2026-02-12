إصابة ميسي تؤجل «ودية» إنتر ميامي في بورتوريكو

ميامي (أ ف ب)

غاب النجم الارجنتيني ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه إنتر ميامي أمس، بسبب إجهاد في عضلات الفخذ الخلفية للساق اليسرى، ما دفع بطل الدوري الأميركي لكرة القدم إلى تأجيل مباراته الودية في بورتوريكو.

وتعرض النجم الأرجنتيني وقائد إنتر ميامي للإصابة خلال مباراة التعادل مع برشلونة غواياكيل 2-2 في الإكوادور السبت الماضي.

وخضع ميسي لمزيد من الفحوصات لتحديد مدى الإصابة.

وقال ميسي في بيان للفريق "للأسف، شعرت بشد عضلي في المباراة الأخيرة".

ولا يزال موعد عودة بطل مونديال قطر 2022 غير مؤكد، حيث صرح النادي بأن عودته التدريجية إلى التدريبات "ستعتمد على تحسن حالته الصحية والوظيفية خلال الأيام القادمة".

ويفتتح حامل اللقب مشواره في الدوري لموسم 2026 بمواجهة لوس أنجلوس أف سي في 21 فبراير.

وكان من المقرر أن يلعب إنتر ميامي بمواجهة إنديبندينتي ديل فالي الإكوادوري الجمعة في بورتوريكو، لكن الفريق أعلن تأجيل المباراة إلى 26 فبراير، أي قبل ثلاثة أيام من موعد مباراته مع غريمه أورلاندو في الدوري الأميركي.

وتابع ميسي، الحائز على 8 كرات ذهبية لأفضل لاعب في العالم، متوجهاً لجماهير بورتوريكو "كنا نتطلع بشوق لرؤيتكم. لذا عملنا مع النادي على إيجاد موعد بديل لنتمكن من السفر واللعب في بورتوريكو".

وختم قائلاً "نعلم مدى حماسكم ورغبتكم في مشاهدة مباراة إنتر ميامي، وسيكون من دواعي سرورنا أن يتحقق ذلك قريباً".