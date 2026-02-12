«الإمارات إكس آر جي» يحشد أسلحته للفوز باللقب الرابع في طواف الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

يدخل فريق الإمارات-إكس آر جي طواف الإمارات الذي يُقام خلال الفترة من 16 إلى 22 فبراير 2026، واضعاً نصب عينيه مواصلة الانطلاقة المميّزة لموسم 2026، مع عودة المجموعة الرئيسية إلى الشرق الأوسط للمشاركة في السباق الوحيد ضمن روزنامة طواف العالم في المنطقة.

وسيقود النجم الصاعد إيزاك ديل تورو تشكيلة قوية ومميزة للفريق، ساعياً إلى افتتاح موسمه بأداء لافت على أرضه وبين جماهيره، وكتابة فصل جديد في التاريخ الحافل لفريق الإمارات للدراجات في هذا السباق .

ويأمل ديل تورو في إضافة بصمته الخاصة إلى هذا الإرث مع خوضه أول مشاركة له في السباق، حيث يصل الفريق وهو يطارد لقبه الرابع في الترتيب العام خلال ثماني نسخ فقط من عمر الطواف، في تأكيد جديد على رغبته القوية في تقديم أفضل المستويات أمام الجماهير المحلية .

ويدخل ديل تورو موسم 2026 مستنداً إلى موسم 2025 الاستثنائي، الذي شكّل نقطة تحوّل حقيقية في مسيرته ولفت أنظار عالم الدراجات إليه. فقد قدّم أداءً شجاعاً ولافتاً في سباق جيرو دي إيطاليا، تُوّجه بالفوز بالقميص الأبيض، إلى جانب حلوله ثانياً في الترتيب العام، في خطوة مفصلية أكدت تطوّره الكبير. واليوم، يتطلع ديل تورو إلى استثمار الخبرات التي اكتسبها خلال العام الماضي، ساعيًا لتقديم أداء قوي ومقنع في طواف الإمارات .

وينضم إلى ديل تورو على خط الانطلاق في مدينة زايد فريقٌ متكامل من تشكيلة الإمارات-إكس آر جي، يجمع بين العمق والقوة والخبرة. وبعد ظهوره اللافت في طواف عُمان، سيتولى سيباستيان مولانو مهمة المنافسة على المراحل المسطّحة. وفي المقابل، يشكّل كلٌّ من رونِه هيرّيغودتس وفلوريان فيرمارش ونيلس بوليت محرّك الفريق الأساسي، إذ يضطلعون بدور محوري في ضبط إيقاع السباق، وتموضع القادة في أفضل المواقع، والتعامل مع مخاطر الرياح الجانبية الدائمة .

وعندما يتجه السباق نحو المرتفعات، ستتحوّل الأنظار إلى النهايات الجبلية الحاسمة. ففي المرحلة الثالثة على قمة جبل المبرح المستحدث، وكذلك في النهاية الحاسمة للمرحلة السادسة على جبل حفيت، سيقدّم كيفن فيرمارك وآدم ييتس دعماً حيوياً لديل تورو، مع سعيه لاستغلال اللحظات المفصلية في معركة الفوز باللقب العام .

ويواجه الفريق في طريقه لحصد لقبه الرابع في طواف الإمارات اختباراً صعباً، في ظل مشاركة نخبة عالية المستوى، إذ يصل النجم البلجيكي ريمكو إيفينيبول ساعياً للبناء على مستواه القوي في بداية الموسم، عقب عرضه المهيمن في فولتا كومونيتات فالنسيانا، كما ينضم إليه مواطنه البلجيكي لينيرت فان إيتفلت من فريق لوتو-ديستني، وهو فائز سابق بالسباق، ويعرف ما يتطلبه النجاح على طرقات الإمارات، ليبقى أحد الأسماء الجديرة بالمتابعة.

وستشهد نسخة عام 2026 من طواف الإمارات خوض المجموعة سبع مراحل تتجاوز مسافتها الإجمالية 1,000 كيلومتر. وتنطلق معركة الترتيب العام مبكراً، حيث تتضمن المرحلة الثانية سباق زمن فردي لمسافة 12.2 كيلومتر في جزيرة الحديريات، كما تأتي المرحلة الثالثة باختبار جديد يتمثل في الصعود الطويل والشاق لجبل المبرح، ما يضيف بعداً إضافياً من الإثارة والتعقيد إلى صراع الترتيب العام.

وفي نهاية المطاف، يُنتظر أن يُحسم السباق على منحدرات جبل حفيت، إذ تُعدّ نهاية المرحلة السادسة على القمة محطة أيقونية شهدت العديد من اللحظات الحاسمة عبر تاريخ الطواف، من بينها العرض الاستثنائي الذي قدّمه تادي بوجاتشار في عام 2025، ومن المتوقع أن تلعب مجدداً دوراً محورياً في تحديد هوية الفائز بالترتيب العام. ويُختتم السباق بنهاية سريعة على شوارع أبوظبي، حيث سيظهر فريق الإمارات-إكس آر جي بخوذة خاصة بإصدار حصري.