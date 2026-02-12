40 مباراة ودية تجهز «الجودو» في معسكر اليابان

أبوظبي (الاتحاد)

يخوض منتخب الجودو خلال معسكره المقام حالياً بالعاصمة اليابانية طوكيو في ضيافة «جامعة توكاي» اليابانية، والذي يستمر حتى يوم 25 فبراير الحالي، نحو40 مباراة ودية في إطار استعداداته للمشاركة في بطولة طشقند جراند سلام للجودو، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل.

وتحدد يوم 26 فبراير الحالي موعداً لقرعة بطولة طشقند التي تجرى عبر تقنية الفيديو من قاعة (أرينا هومو) في طشقند، بعد أن تقدمت حتى الآن 40 دولة من بينها منتخبي الإمارات والبحرين، بجانب منتخب اليابان بطل العالم للجودو، والذي يشارك بعدد 22 لاعباً ولاعبة، بينما تشارك أوزبكستان مستضيفة البطولة بعدد 50 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين والصاعدين، فيما كشفت قائمة المشاركين في البطولة حتى الآن عن غياب المنتخبات الأفريقية، التي شكلت حضوراً كبيراً في بطولة باريس جراند سلام التي اختتمت مؤخراً.