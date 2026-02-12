سلوت يشيد بصلاح «أسطورة» التمريرات الحاسمة

ليفربول (أ ف ب)

أشاد المدرب الهولندي أرنه سلوت، بالمهاجم محمد صلاح بعد أن عادل المصري "المذهل" الرقم القياسي لليفربول في التمريرات الحاسمة في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بصناعته هدف الفوز الذي سجّله الهولندي الآخر فيرجيل فان دايك خلال الانتصار على سندرلاند الأربعاء.

تسليط سلوت الضوء على الركلة الركنية المتقنة التي نفّذها صلاح وتابعها فان دايك برأسه في الشباك بالدقيقة 61، عكس استمرار تحسّن العلاقة بين المدرب الهولندي والمهاجم المصري.

وكان صلاح قد صرّح سابقاً أن النادي "ألقى بي تحت الحافلة" وأوضح أنه ليس على وفاق مع سلوت بعد استبعاده لمباريات عدة، إثر تراجع طويل في المستوى هذا الموسم.

وأثارت تصريحاته تكهّنات حول إمكانية رحيله، لكنه سرعان ما صفّى الأجواء مع الهولندي ليستعيد موقعه في التشكيلة.

ومنح صلاح بتمريرته الأخيرة رقماً جديداً لمسيرته المبهرة مع ليفربول، بعدما رفع رصيده إلى 92 تمريرة حاسمة، مُعادلاً أسطورة النادي ستيفن جيرارد.

وقال سلوت "لديه الكثير من الأرقام القياسية مع هذا النادي، لكن أن يتشارك هذا الرقم مع لاعب عظيم مثل ستيفن... كلاهما كانا لاعبين مذهلين لهذا النادي".

وأضاف "لسوء حظ ستيفن، أتوقع أن يتخطاه مو... لا أتوقع، لكنني آمل أن يفعل ذلك".

ورفع الفوز فريق سلوت، صاحب المركز السادس، ليصبح على بُعد نقطتين من تشيلسي خامس الترتيب، وثلاث نقاط من مانشستر يونايتد صاحب المركز الرابع.

لكن الأخبار لم تكن جيدة على الصعيد البدني، إذ تعرّض الياباني واتارو إندو لإصابة نُقل على إثرها على حمالة خلال الشوط الأول.

وكان إندو يلعب لتعويض غياب الظهيرين المصابين كونور برادلي والهولندي جيريمي فريمبونج، بالإضافة إلى إيقاف المجري دومينيك سوبوسلاي.

وقال سلوت عن إصابة إندو: "لا نتوقع نتيجة إيجابية. كما قلت، علينا الانتظار، لكننا نتوقع غيابه لفترة طويلة".

وأضاف: "وليست هذه أول إصابة نتعرّض لها في مركز الظهير الأيمن. تعاملنا مع ذلك سابقاً وسنواصل البحث عن حلول لنستمر في الأداء الجيد".