انتصارات مريحة لكبار المنطقة الشرقية في السلة الأميركي

لوس أنجلوس (أ ف ب)

قاد كايد كانينجهام فريقه ديترويت بيستونز إلى تجاوز غياب جايلن دورين وأيزياه ستيوارت الموقوفين، وتحقيق فوز مريح على مضيفه تورونتو رابتورز 113-95 في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه)، كما فعل باقي كبار المنطقة الشرقية.

وكان كل من دورين وستيوارت قد تلقيا عقوبات إيقاف لعدة مباريات، بسبب مشاركتهما في شجار جماعي خلال الفوز المحتقن على شارلوت هورنتس الاثنين.

لكن غياب الثنائي لم يؤثر كثيراً على ديترويت الذي تقدم من البداية حتى النهاية في تورونتو، بفضل التألق الجماعي للفريق بقيادة كانينجهام الذي سجل 28 نقطة.

واعتمد بيستونز على هجوم متوازن، حيث استغل بول ريد الفرصة التي أتاحها غياب دورين وستيوارت لتسجيل 22 نقطة، فيما أضاف دانكن روبنسون 13 نقطة وتوبياس هاريس 12.

ورفع هذا الفوز رصيد ديترويت إلى 40 فوزاً متربعاً في صدارة المنطقة الشرقية قبل عطلة مباراة كل النجوم.

ويأتي بوسطن سلتيكس في المركز الثاني بعد فوزه على ضيفه شيكاغو بولز 124-105.

فوز هو الـ35 لسلتيكس بفارق 5.5 مباريات خلف ديترويت، بفضل 26 نقطة من بايتون بريتشارد من مقاعد البدلاء، و24 نقطة من جايلن براون.

أما نيويورك نيكس فيلاحق بوسطن من المركز الثالث بعد فوز كاسح على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 138-89.

وبعد خسارة مفاجئة أمام إنديانا بيسرز المتواضع الثلاثاء، عاد نيكس بقوة من خلال انتصار ساحق في عقر دار فيلادلفيا.

وتقدم نيكس بفارق وصل إلى 52 نقطة في الربع الأخير، بفضل عرض هجومي ناري من البورتوريكي خوسيه ألفارادو، الذي سجل 26 نقطة من مقاعد البدلاء، بعدما نجح في 8 من أصل 13 محاولة ثلاثية، ليكون أفضل مسجل في اللقاء.

وأضاف ميكال بريدجز 22 نقطة، والدومينيكاني كارل-أنتوني تاونز 21. وقاد تايريز ماكسي لاعبي فيلادلفيا بـ32 نقطة.

كما عاش كليفلاند كافالييرز الرابع، ليلة هادئة أيضاً بفوزه الكبير على واشنطن ويزاردز 138-113، مع 32 نقطة لسام ميريل، و30 لدونوفان ميتشل، و13 نقطة و11 متابعة لجيمس هاردن في أول مباراة له على أرضه منذ انتقاله الأسبوع الماضي.

وبعد 24 ساعة فقط من استعراضه على أرض لوس أنجلوس ليكرز، واصل الفرنسي فيكتور ويمبانياما عروضه وقاد سان أنتونيو سبيرز إلى فوز جديد على مضيفه جولدن ستايت ووريرز 126-113، وهو الانتصار السادس توالياً.

لم يكن "ويمبي" مهيمناً بالقدر نفسه كما في لوس أنجلوس، لكنه لعب دوراً كبيراً في الفوز بتسجيله 26 نقطة و9 متابعات، إلى جانب دي آرون فوكس (27 نقطة و8 تمريرات حاسمة). وانقلبت المباراة في الربع الأخير بعدما كان سبيرز متأخرا بـ16 نقطة.

وبات الفرنسي على موعد مع مشاركته الثانية في مباراة كل النجوم، والأولى له كأساسي، الأحد في لوس أنجلوس.

وقاد كواهي ليونارد فريقه لوس أنجلوس كليبرز للفوز على هيوستن روكتس 105-102.

على الرغم من جهود كيفن دورانت (21 نقطة و8 متابعات و6 تمريرات) والبداية المتواضعة لليونارد، انفجر في الربع الأخير مسجّلاً 19 نقطة من 27 في كل المباراة مع 12 متابعة.

وبهذا الانتصار صعد كليبرز إلى المركز التاسع في المنطقة الغربية.

أما الصربي نيكولا يوكيتش فسجّل "تريبل دابل" (26 نقطة و15 متابعة و11 تمريرة) خلال فوز دنفر ناجتس على ممفيس جريزليز 122-116.

وسجّل جوليوس راندل أعلى رصيد في مباريات الليلة بـ41 نقطة ليقود مينيسوتا للفوز على بورتلاند 133-109.

بدوره، قدّم كام توماس الذي استغنى عنه بروكلين نتس الأسبوع الماضي، أداءً لافتاً في مباراته الثانية مع ميلووكي باكس بتسجيله 34 نقطة من على دكة البدلاء، ليقود فريقه للفوز على أورلاندو ماجيك 116-108.

فوز منح بعض الارتياح لفريق يفتقد نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بسبب إصابة في الساق.