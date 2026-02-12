جوارديولا يضع خطة إراحة «المرهقين»

مانشستر(أ ف ب)

يأمل المدرب الإسباني بيب جوارديولا أن يساهم حصول فريقه مانشستر سيتي على توقف نادر من دون مباريات منتصف الأسبوعين المقبلين، في إنعاش لاعبيه "المرهقين" قبل المنعطف الأخير من سباق لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على فولهام 3-0 الأربعاء.

وقلّص سيتي الفارق مع المتصدر أرسنال إلى ثلاث نقاط، قبل زيارة "المدفعجية" إلى برنتفورد الخميس.

وسجّل الغاني أنطوان سيمينيو ونيكو أورايلي والنروجي إيرلينج هالاند ثلاثة أهداف في غضون 15 دقيقة في الشوط الأول، ليبني سيتي على الزخم الذي اكتسبه من عودته الدراماتيكية المتأخرة للفوز على ليفربول الأحد.

وقال جوارديولا: "واحدة من أفضل المباريات هذا الموسم، خاصة بعد أنفيلد في مباراة مهمة ومؤثرة عاطفياً".

وأضاف: "دائماً ما تكون المباراة التالية صعبة. كنا محظوظين لأننا لعبنا على ملعبنا".

وأراح جوارديولا هالاند بين الشوطين، كما أخرج البرتغالي برناردو سيلفا والإسباني رودري في بداية الشوط الثاني.

ولا يزال سيتي منافساً في أربع بطولات، لكن بعد زيارة سالفورد من الدرجة الرابعة في كأس إنجلترا السبت، سيحصل على منتصف أسبوعين خاليين من المباريات للاستعداد لمواجهتي نيوكاسل وليدز في الدوري قبل نهاية الشهر.

وأوضح المدرب الإسباني: "كان برناردو مرهقا، ورودري كان مرهقاً. لم يفقد (رودري) أي كرة في الشوط الأول ثم فقد عشر كرات في الشوط الثاني".

وتابع "لدينا مباراة سالفورد ثم نحتاج إلى ألا نرى بعضنا وأن نرتاح. لدينا جدول مباريات صعب للغاية، مثل أرسنال، وسنحظى بأسبوع منتصف خال (من المباريات)".

وختم "لقد كان الأمر صعباً جداً مع الكثير من الإصابات. مباراة سالفورد ثم نحتاج إلى يومين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة أيام من الراحة".