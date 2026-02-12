116 خيلاً في الأمسية الـ12 لكرنفال دبي غداً في ميدان

عصام السيد (دبي)

يستضيف مضمار ميدان، غداً «الجمعة»، بتنظيم نادي دبي لسباق الخيل، فعاليات الأمسية الـ12 من كرنفال سباقات دبي، حيث تتكون الأمسية من 8 أشواط شديدة التنافس وبمشاركة 116 خيلاً عربية ومهجنة أصيلة، بجوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليون درهم.

ويتصدر «عمار» ترشيحات الشوط الأول لمسافة 1400 متر ويبدأ في تمام الساعة 5:30 مساءً للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ (75-95)، على لقب لونجين كونكويست البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم.

ويُعد «ديزرت هورايزون» أبرز المرشحين في الشوط الثاني لمسافة 1900 متر للخيول المهجنة الأصيلة «المبتدئة» عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب لونجين ماستر كوليكشن، وقيمة جوائزه 165 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (70-90)، على لقب لونجين بريما لونا مضمار عشبي وقيمة جوائزه 160 ألف درهم، ويتصدر الترشيحات «سيلفر سورد».

ويقام الشوط الرابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (75-95)، على لقب لونجين سبيريت بايلوت، وقيمة جوائزه 190 ألف درهم وأبرز المرشحين «آرمي ايثوس».

ويتصدر «بيكالي» ترشيحات الشوط الخامس لمسافة 1400 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (80-100) على لقب لونجين سبيريت بايلوت فلايباك، وقيمة جوائزه 250 ألف درهم.

وخصّص الشوط السادس لمسافة 2000 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (65-85)، على لقب لونجين ماستر كوليكشن مون فيز كرونوجراف، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، وأبرز المرشحين «اليوسيف تريفور».

ويأتي «صارم» على رأس الترشيحات في الشوط السابع لمسافة 1200 متر للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (60-80) على لقب لونجين كونكويست كرونوجراف، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم.

وخصّص الشوط الثامن لمسافة 1200 متر، للخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق تكافؤ (65-85) على لقب لونجين سبيريت زولو تايم 1925، البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم وأبرز المرشحين «مزاحم».