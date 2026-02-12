«ربيعي» ينشر روح الرياضة مدى الحياة في «ماسترز أبوظبي»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

بين أجواء الحماس على منصات التتويج، وصخب الجماهير في مواقع المنافسات، يلفت «ربيعي Rabiei»، الشعار الرسمي لألعاب الماسترز أبوظبي 2026، الأنظار بحضوره الحيوي وتفاعله المستمر مع الرياضيين والجمهور، ناشراً رسالة «الرياضة مدى الحياة» في مختلف أرجاء الحدث.

ويتزيّن «ربيعي» بألوان الشعار الرسمي للدورة، الذي استُلهم تصميمه من تنوّع البيئات الطبيعية في دولة الإمارات، ليعكس الهوية الوطنية وقيمها الراسخة القائمة على التسامح والتضامن المجتمعي، ويجسّد الالتزام بأسلوب حياة يعزّز مفهوم العمر الصحي المديد لجميع أفراد المجتمع.

ويحمل الشعار في تفاصيله رمزية مستمدة من البيئات الصحراوية والبحرية والجبلية، تعبيراً عن أصالة المكان وعمق جذوره، وفي الوقت ذاته تجسيداً لهوية الإمارات كأرضٍ جامعة لمختلف الشعوب والثقافات، تحت مظلة من التعاون والمودة وروح التعايش.

في مواقع المنافسات، يظهر «ربيعي» مشجعاً رياضيي الماسترز، ومشاركاً لحظات الفرح والانتصار، خصوصاً خلال حفلات توزيع الميداليات، حيث تتجلى أسمى معاني الاحتفال بالإنجاز، وتتجدد طاقة الشغف التي تميّز هذا الحدث العالمي حضوره لا يقتصر على كونه رمزاً بصرياً للدورة، بل يمتد ليكون صديقاً للمشاركين ومحفزاً دائماً لهم.

كما يحظى «ربيعي» بشعبية واسعة عبر المتجر الرسمي لألعاب الماسترز، المنتشر في عدد من المواقع، منها المساحات المجتمعية في مركز «أدنيك»، والحديريات، وبعض مواقع المنافسات.

وتشهد المتاجر إقبالاً ملحوظاً على المنتجات الترويجية وتذكارات الحدث، التي تشمل القمصان المزينة بشعارات البطولة وأبوظبي، إلى جانب تصاميم إضافية تعكس هوية الألعاب، في أجواء مفعمة بالإيجابية وروح المشاركة.

هكذا يواصل «ربيعي» حضوره الملهم، رمزاً لبطولة تتجاوز حدود المنافسة، وتحتفي بالرياضة كأسلوب حياة يجمع الجميع تحت راية الشغف والأمل.