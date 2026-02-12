«أبيض الناشئين» في المجموعة الثالثة لكأس آسيا «تحت 17 عاماً»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

وضعت قرعة كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 والتي سحبت اليوم «الخميس» في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، منتخبنا الوطني «مواليد 2009»، في المجموعة الثالثة إلى جانب كوريا الجنوبية صاحبة اللقب مرتين أيضاً، إلى جانب اليمن وفيتنام.

وتم توزيع المنتخبات الـ16 للبطولة المقررة في السعودية خلال الفترة من 5 إلى 22 مايو 2026، على أربع مجموعات، حيث سيواجه المنتخب السعودي المضيف، المتوّج باللقب عامي 1985 و1988، منتخبات طاجيكستان وتايلاند وميانمار في المجموعة الأولى.

وفي المجموعة الثانية، يتنافس بطل سابق هو اليابان مع إندونيسيا، والصين المتوجة باللقب مرتين، وقطر بطلة نسخة 1990، من أجل بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وفي المجموعة الرابعة، يدور صراع قوي بين حامل اللقب أوزبكستان، وأستراليا، والهند، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية المتوجة باللقب مرتين، من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، ويتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى إلى نهائيات كأس العالم للناشئين تحت 17 عاماً 2026 في قطر.

ويقيم «أبيض الناشئين» تحت قيادة مدربه الوطني ماجد سالم، معسكراً داخلياً في مدينة العين، في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا 2026.

ويخوض أبيض الناشئين مباراتين وديتين أمام نظيره المنتخب السنغافوري، بعد غد السبت على استاد خليفة بن زايد، ويوم الثلاثاء المقبل على استاد طحنون بن محمد.