5 أوزان تدشّن انطلاقة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه

علي معالي (أبوظبي)

تشهد منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه اليوم «الخميس» إقامة منافسات قوية في 5 أوزان مختلفة لفئة الشباب، بالإضافة إلى «نزالات الكاتا»، وتستمر البطولة حتى مساء الأحد المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط متابعة مكثّفة من الاتحادين الدولي والآسيوي، إضافة إلى حضور عربي بارز، مما يعكس الاهتمام الكبير بالبطولة على المستويين الإقليمي والدولي.

يشارك في البطولة 93 دولة من كل قارات العالم، حيث يتنافس 2338 لاعباً ولاعبة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. كما يسجل الحدث حضوراً غير مسبوق من 505 مدربين معتمدين، إلى جانب ما يقرب من 436 حكماً. وبمشاركة دولية واسعة تقارب 3000 مشارك بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية.

أكد اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن الأرقام القياسية المسجلة تعكس نجاح البطولة ومكانة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

وأضاف أن الشراكة القوية بين اتحاد الكاراتيه الإماراتي والاتحاد الدولي تسهم في تنظيم بطولات عالمية ناجحة، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل يعمل في صمت لضمان نجاح نسخة «الفجيرة 2026».