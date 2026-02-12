الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

5 أوزان تدشّن انطلاقة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه

5 أوزان تدشّن انطلاقة الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
12 فبراير 2026 13:45

علي معالي (أبوظبي)
تشهد منافسات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه اليوم «الخميس» إقامة منافسات قوية في 5 أوزان مختلفة لفئة الشباب، بالإضافة إلى «نزالات الكاتا»، وتستمر البطولة حتى مساء الأحد المقبل في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة، وسط متابعة مكثّفة من الاتحادين الدولي والآسيوي، إضافة إلى حضور عربي بارز، مما يعكس الاهتمام الكبير بالبطولة على المستويين الإقليمي والدولي.
يشارك في البطولة 93 دولة من كل قارات العالم، حيث يتنافس 2338 لاعباً ولاعبة على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية. كما يسجل الحدث حضوراً غير مسبوق من 505 مدربين معتمدين، إلى جانب ما يقرب من 436 حكماً. وبمشاركة دولية واسعة تقارب 3000 مشارك بين لاعبين ومدربين وحكام ووفود رسمية.
أكد اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أن الأرقام القياسية المسجلة تعكس نجاح البطولة ومكانة الإمارات في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى. 
وأضاف أن الشراكة القوية بين اتحاد الكاراتيه الإماراتي والاتحاد الدولي تسهم في تنظيم بطولات عالمية ناجحة، مشيراً إلى أن هناك فريق عمل يعمل في صمت لضمان نجاح نسخة «الفجيرة 2026».

أخبار ذات صلة
حمد الشرقي: «الفجيرة الوطني» يدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة
محمد الشرقي: تصفير البيروقراطية أولوية
الدوري العالمي لشباب الكاراتيه
الفجيرة
مجمع زايد الرياضي
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©