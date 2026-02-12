جمعة بن دلموك يحلق بذهبية «التراب» في «ماسترز أبوظبي»

أبوظبي (وام)

توّج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، نجم فريق فزاع للرماية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة "التراب"، التي أقيمت أمس، ضمن منافسات دورة "ألعاب الماسترز 2026" المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري.

وتشهد الدورة مشاركة نحو 25 ألف رياضي يمثلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في أكثر من 37 رياضة متنوعة.

وجاء تتويج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في فئة 30 إلى 40 سنة، بعد أن حقق 118 طبقاً في الجولات الخمس، متفوقاً بفارق طبقين على أحمد يحيى الحمادي، نجم فريق فزاع، الذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية، فيما جاء زميلهما في الفريق وليد العرياني في المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية، مؤكداً سيطرة فريق فزاع على منصة التتويج.

وعقب ختام المنافسات التي أقيمت في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، توّج اللواء محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية الفائزين، معرباً عن سعادته بعودة رماة الإمارات إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والقاري، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد دعماً متواصلاً للارتقاء باللعبة وتمكين الرماة من تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في مختلف البطولات.