الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

جمعة بن دلموك يحلق بذهبية «التراب» في «ماسترز أبوظبي»

جمعة بن دلموك يحلق بذهبية «التراب» في «ماسترز أبوظبي»
12 فبراير 2026 14:46

أبوظبي (وام)
توّج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، نجم فريق فزاع للرماية، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة رماية الأطباق من الحفرة "التراب"، التي أقيمت أمس، ضمن منافسات دورة "ألعاب الماسترز 2026" المقامة حالياً في العاصمة أبوظبي، وتستمر حتى 15 فبراير الجاري.
وتشهد الدورة مشاركة نحو 25 ألف رياضي يمثلون أكثر من 100 جنسية، يتنافسون في أكثر من 37 رياضة متنوعة.
وجاء تتويج الشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم في فئة 30 إلى 40 سنة، بعد أن حقق 118 طبقاً في الجولات الخمس، متفوقاً بفارق طبقين على أحمد يحيى الحمادي، نجم فريق فزاع، الذي حل ثانياً ونال الميدالية الفضية، فيما جاء زميلهما في الفريق وليد العرياني في المركز الثالث ليحصد الميدالية البرونزية، مؤكداً سيطرة فريق فزاع على منصة التتويج.
وعقب ختام المنافسات التي أقيمت في ميادين نادي العين للفروسية والرماية والجولف، توّج اللواء محمد سهيل النيادي رئيس اتحاد الإمارات للرماية الفائزين، معرباً عن سعادته بعودة رماة الإمارات إلى منصات التتويج على المستويين المحلي والقاري، ومؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد دعماً متواصلاً للارتقاء باللعبة وتمكين الرماة من تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع علم الدولة في مختلف البطولات.

أخبار ذات صلة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
«أبوظبي لرفع الأثقال»: لقاء نهيان بن زايد دافع كبير لمواصلة الإنجازات
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
جمعة بن دلموك
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©