الرياضة

الفحيص الأردني يتوج بكأس السلة في «عربية السيدات»

الفحيص الأردني يتوج بكأس السلة في «عربية السيدات»
12 فبراير 2026 15:15

الشارقة (وام)
توج فريق الفحيص الأردني للمرة الثالثة على التوالي بكأس منافسات كرة السلة في دورة الألعاب للأندية العربية السيدات 2026، بفوزه على الأمل التونسي بنتيجة (88-59) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس على صالة نادي البطائح، لحساب الجولة الختامية، والتي سجلت فوز الفتاة الكويتي على غاز الشمال العراقي بنتيجة عريضة بلغت (101-74) والشارقة الرياضي للمرأة على الحالة البحريني (70-54).
وجاءت منافسات السلة ضمن تسع ألعاب تضمنتها النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، التي نظمتها مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة برعاية قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مجلس الشارقة للأسرة والمجتمع، بمشاركة 65 فريقاً من 16 دولة.
وأقيمت منافسات كرة السلة في الدورة بنظام الدوري من مرحلة واحدة ليُحسم اللقب في ختامها وفق ترتيب النقاط، ونجح شباب الفحيص الأردني في تأكيد جدارته بالتتويج بلقب النسخة الثامنة والميدالية الذهبية، بعدما حقق العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة جمعها من ستة انتصارات متتالية.
وحُسمت بقية مراكز منصة التتويج وفق معايير كسر التعادل بعدما تساوت أندية الشارقة الرياضي للمرأة والفتاة الكويتي والأمل التونسي عند 10 نقاط لكل منها، من أربعة انتصارات وهزيمتين، وبالعودة إلى فارق نتائج المواجهات المباشرة بين الفرق الثلاثة فقط دون احتساب نتائجها أمام البطل شباب الفحيص جرى تحديد الترتيب النهائي بينهم.
وأسفرت هذه الحسابات عن تصدّر الشارقة الرياضي للمرأة للترتيب بين الثلاثي المتعادل، ليحصد الميدالية الفضية، تلاه الفتاة الكويتي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، فيما حلّ الأمل التونسي رابعاً في الترتيب العام.

