سباق السيدات يدشّن مهرجان أبوظبي للقدرة غداً

عصام السيد (أبوظبي)

ينطلق غداً «الجمعة» بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كلم، ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان أبوظبي للقدرة الذي تنظمه القرية، بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الإمارات للفروسية والسباق.

ويشتمل المهرجان أيضاً على سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم يوم السبت، والسباق المفتوح لمسافة 120 كلم الأحد، بالإضافة إلى سباق ألعاب الماسترز للقدرة لمسافة 40 كلم بمشاركة مختلف الفرسان من داخل الدولة وخارجها.

وتم تقسيم مسافة سباق السيدات البالغة 100 كلم، إلى 4 مراحل تبلغ مسافة الأولى التي تم ترسيمها باللون الأزرق، 35 كيلومتراً، وتبلغ مسافة المرحلة الثانية التي تم ترسيمها باللون الأصفر 25 كيلومتراً، ثم المرحلة الثالثة باللون الأحمر، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً، والمرحلة الرابعة والأخيرة التي تم ترسيمها باللون الأبيض، وتبلغ مسافتها 20 كيلومتراً.

وتحمل الفارسة ميثاء محمد القبيسي، لقب النسخة الماضية بعد أن تصدرت السباق على صهوة «هيكلا دو باس فور» لإسطبلات (إف 3) قاطعة المسافة الكلية للسباق، بزمن 3:26:58 ساعة، وبمعدل سرعة بلغ 28.99 كلم/ ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة مريم علي قمبر، على صهوة «هانتيوشا لارزاك» لإسطبلات «الريف العجبان»، محققة 3:27:05 ساعة، فيما جاءت ثالثة الفارسة فاي محمد علي، على صهوة «شيلسي دو لوك» لإسطبلات «البوادي»، محققة 3:27:58 ساعة.