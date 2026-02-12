الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الشارقة يطلب «العدالة التنظيمية» في الجولة الـ8 من «النخبة الآسيوية»

12 فبراير 2026 15:58

علي معالي (أبوظبي)
تقدم نادي الشارقة بطلب إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة الجولة الثامنة والأخيرة من الدور التمهيدي لدوري أبطال آسيا للنخبة أمام فريق ناساف الأوزبكي، في نفس توقيت بقية الفرق المتنافسة لحسم بطاقات التأهل إلى دور الـ16، حيث تمتلك فرق السد والدحيل الغرافة نفس الفرصة في التأهل. وكان الاتحاد الآسيوي قد حدد مباراة الشارقة مع ناساف يوم 16 فبراير الجاري، وفي نفس اليوم الساعة العاشرة والربع يلتقي الدحيل مع الشرطة العراقي، وفي اليوم التالي يلعب الغرافة مع تراكتور، والسد مع الاتحاد في توقيت واحد الساعة الثامنة، وهو ما يمنح المنافسين ميزة إضافية بتحديد موقفه قبل اللعب.
ويرى مسؤولو الشارقة أن الجدول المعلن بهذا الشكل لا يحقق العدالة، وهو ما دفع إدارة النادي إلى تقديم هذا الطلب، وأن تكون مباريات الفرق التي تتنافس مع الشارقة في نفس اليوم ونفس التوقيت، بما يضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الفرق.
وكانت فرق الدحيل والسد من قطر والشارقة قد جمعت كلها 9 نقاط، ثم الغرافة القطري 6 نقاط، وتبقى نتائج الجولة الثامنة حاسمة بشكل قاطع في تحديد المتأهل إلى دور الـ16.

الشارقة
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا للنخبة
