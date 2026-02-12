الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الإمارات تتصدر أكثر الدول مشاركة في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»

12 فبراير 2026 16:58


أبوظبي (وام)
أعلنت اللجنة المنظمة لألعاب الماسترز - أبوظبي 2026 مشاركة أكثر من 6500 رياضي ورياضية من الإماراتيين والإماراتيات في منافسات الحدث العالمي المستمر حتى 15 فبراير الجاري.

وقال محمد الرميثي مدير إدارة الخدمات الأساسية في ألعاب الماسترز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور الدكتورة لميس أبوحليقة أبرز اللاعبات المشاركات في الحدث، أن المشاركة الإماراتية هي الأكبر في منافسات الألعاب وذلك بنسبة 29 %، من أصل 140 جنسية.
وجاءت الجنسية الهندية في المرتبة الثانية بـ 3900 لاعب ولاعبة، بنسبة 17%، والجنسية الفلبينية في المرتبة الثالثة بـ 2800 لاعب ولاعبة بنسبة 12%، ثم الجنسية الروسية بـ 895 لاعباً ولاعبة بنسبة 4 %، تلتها الجنسية المصرية بـ 782 لاعباً ولاعبة بنسبة 3.5 %.
وأوضح الرميثي أن نسبة المشاركين من داخل الإمارات فقط بلغت 74%، ومن الخارج بلغت 26%.
وفيما يتعلق بأكثر الرياضات التي تم التسجيل فيها، جاءت ألعاب القوى بالصدارة بأكثر من 4190 مشاركة، ثم السباحة بأكثر من 1240 مشاركة، فالتجديف، والكايك بأكثر من 600 مشاركة، كما بلغ عدد المشاركين من كبار السن بعمر 50 عاماً وأكثر، 5030 مشاركاً ومشاركة، وهو ما يمثل 25% من إجمالي الرياضيين.

