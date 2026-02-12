مبابي يغيب عن تدريبات ريال مدريد ومشاركته أمام سوسييداد غير مؤكدة



مدريد (أ ف ب)

غاب المهاجم الفرنسي كيليان مبابي عن التدريب الجماعي لريال مدريد الخميس لليوم الثاني توالياً، ما يجعل مشاركته غير مؤكدة في مواجهة ريال سوسييداد السبت في الدوري الإسباني لكرة القدم، كما أكد النادي الملكي. وأوضح مصدر في النادي أن النجم الفرنسي خضع لـ«عمل فردي داخل القاعة» الأربعاء والخميس، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف «ننتظر لنرى ما إذا كان سيتمكن من التدرب غدا (الجمعة)»، ويعاني أفضل هدّاف في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا من آلام في الركبة اليسرى، وفق الصحافة الإسبانية، وكان قائد منتخب فرنسا قد استعجل عودته إلى الملاعب لمساعدة فريقه بعد التواء في الركبة نفسها أواخر عام 2025.

وسيضاف الغياب المحتمل لصاحب 38 هدفاً في 31 مباراة في مختلف المسابقات مع ريال، إلى غيابات الإنجليزي جود بيلينجهام والبرازيليين رودريجو وإيدر ميليتاو، ويملك ريال مدريد ثاني الترتيب (57 نقطة) فرصة اعتلاء الصدارة مؤقتاً أمام برشلونة المتصدر (58) في حال فوزه السبت على ريال سوسييداد الثامن.