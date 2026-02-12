الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي

روح «الماسترز 2026» تبحر في الواجهات البحرية لأبوظبي
12 فبراير 2026 19:15

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)
قامت مجموعة موانئ أبوظبي وأبوظبي البحرية في إطار الاحتفالات بدورة ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، بتزيين التاكسي المائي بشعار الدورة «نتحد بالرياضة ونحيا بالنشاط»، تجسيداً للروح الرياضية عبر شبكة النقل البحري العام في الإمارة.
وتعكس المبادرة التزام الجهات المعنية بتعزيز حضور الحدث العالمي في مختلف مرافق المدينة، وترسيخ ثقافة النشاط والحياة الصحية، إلى جانب دعم الترابط المجتمعي من خلال مشهد بصري نابض بالحيوية يعكس تفاعل العاصمة مع الحدث.
وبالتعاون بين مركز النقل المتكامل ومجموعة موانئ أبوظبي، تتولى «أبوظبي البحرية»، تنظيم الممرات المائية في الإمارة، حيث تسهم خدمة التاكسي المائي في تعزيز الربط بين أبرز الواجهات البحرية، وتوفير خيار نقل بحري مريح ومستدام يدعم منظومة التنقل المتكاملة في أبوظبي.
ويعكس هذا التكامل بين تطوير الخدمات البحرية والاحتفاء بـ«ألعاب الماسترز 2026» مكانة أبوظبي كمدينة تنبض بالحياة، تجمع بين الرياضة والاستدامة وجودة الحياة، وتحول مرافقها إلى منصات تعكس روح الحدث العالمي، في صورة حضارية تؤكد أن الرياضة أسلوب حياة يمتد إلى كل تفاصيل المدينة.

 

