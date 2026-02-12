الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر

رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
12 فبراير 2026 20:25

 

بروكسل (د ب أ)
صرح السلوفيني ألكسندر سيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، بأن كرة القدم هي الرابح الأكبر من الاتفاق مع ريال مدريد الإسباني الذي أنهى مشروع دوري السوبر.

وأعلن النادي الإسباني ويويفا، الأربعاء، عن إنهاء الخلافات بينهما، بعد مرور ما يقارب خمس سنوات على طرح مشروع دوري السوبر المنفصل، حيث كان ريال مدريد ورئيسه فلورنتينو بيريز من أبرز الداعمين له.
وبينما انسحبت أندية «الستة الكبار» الإنجليزية سريعا تحت ضغط الجماهير والحكومة، واصل ريال مدريد وغريمه التقليدي برشلونة دعمهما للمشروع، بل ورفع النادي الملكي دعوى قضائية ضد يويفا بسبب مساعيه لعرقلة إطلاق البطولة.
وأعلن برشلونة في نهاية الأسبوع الماضي انسحابه رسميا، وجاءت أنباء الاتفاق مع ريال مدريد لتنهي المشروع إلى الأبد.

أخبار ذات صلة
أتلتيكو مدريد يضع قدماً في نهائي الكأس برباعية برشلونة
مبابي يغيب عن تدريبات ريال مدريد ومشاركته أمام سوسييداد غير مؤكدة

وقال سيفرين في اجتماع الجمعية العامة ليويفا في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس: «أنا سعيد للغاية بانضمام ريال مدريد وبرشلونة إلى عائلة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مجددا. بصراحة، لقد سئمنا جميعاً من هذه الخلافات».
وأضاف سيفرين في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) «كانت لدينا بعض الخلافات مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، ولكن دعوني أؤكد أننا لم نفقد الاحترام أبداً - لأنفسنا، ولبعضنا بعضاً، ولم نفقد أبداً حبنا للعبة».
وتابع «أود أن أؤكد أكثر، أن الرابح الوحيد في هذا الموقف هو كرة القدم، لا أحد سواها».  
من خلال مشروع (يو سي 3) التجاري المشترك مع يويفا، أصبحت مجموعة أندية كرة القدم الأوروبية الآن تتمتع بنفوذ أكبر من أي وقت مضى في إدارة واستراتيجية المسابقات التجارية للأندية التابعة للاتحاد الأوروبي للعبة، وفي كيفية توزيع الإيرادات.
وسئل سيفرين في مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، عما إذا كانت عودة ريال مدريد مؤشراً على تحول ميزان القوى بشكل حاسم لصالح الأندية الكبرى، ليرد قائلاً «لا يشير ذلك إلى أي شيء بخصوص ميزان القوى. إن لم يكن ذلك واضحاً، فأنا أؤمن به».
وشدد: «هذا يؤكد على وحدة كرة القدم الأوروبية، وهو أمر بالغ الأهمية. أدرك أن الأمر أقل إثارة للجدل، وربما أقل تشويقا، لكنه في النهاية يعنى بالوحدة».

ويفا
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم
سوبر ليج
ريال مدريد
برشلونة
آخر الأخبار
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
علوم الدار
محمد بن راشد يُطلق حملة رمضانية إنسانية من شعب الإمارات للعالم
اليوم 11:31
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©