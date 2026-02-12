غازييف يحرز لقب فئة النجمتين في كأس الإمارات لقفز الحواجز



أبوظبي (وام)

حقق الفارس الأوزبكي باخرمجون غازييف الفوز الأول في البطولة الدولية لقفز الحواجز فئة النجمتين، على صهوة الجواد «سانتوس هيبيكا»، التي تتزامن منافساتها مع الحدث الرئيسي، بطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز فئة الخمس نجوم في نسختها الثانية، ودوري لونجين للأمم في نسخته الثالثة، خلال الفترة من 11 إلى 15 فبراير الجاري بنادي أبوظبي للفروسية.

وفازت الفارسة الإماراتية الناشئة إيمان الصفار، بالبطاقة التأهيلية الأولى مع الفرس «جادي اتش بي إي»، بزمن المرحلة الثانية 26.69 ثانية، للمشاركة في منافسة الجائزة الكبرى للبطولة الدولية من فئة النجمتين، في المنافسة التأهيلية برعاية مجلس أبوظبي الرياضي، بحواجز ارتفاعها 140 سم، وتنافس فيها 68 مشاركاً، وحصد الفارس هزاع حمد الظاهري المركز الثاني، مع الجواد «إيلوي»، بعدما أكمل المرحلة الثانية في زمن منافس بلغ 26.95 ثانية، وجاء ثالثا الفارس السوري أسامة الزبيبي مع الفرس «فيرست كوين»، بزمن المرحلة الثانية 27.03 ثانية.

وينظم البطولة اتحاد الفروسية والسباق، بإشراف الاتحاد الدولي، ويتولى رئاستها الفخرية اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس الاتحاد، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ورعاية لونجين، وإسطبلات الشراع، وأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.

وتتضمن فعاليات البطولة 16 منافسة دولية، منها 6 في الدولية من فئة الخمس نجوم، و6 من فئة النجمتين، بالإضافة إلى دوليتين لفئة (الجونيورز)، ومثلهما للأشبال، بمشاركة 203 فرسان وفارسات، بصحبتهم 313 خيلاً من 37 دولة، يتنافسون على جوائز مالية يبلغ مجموعها 1.313.400 يورو.

وانطلقت البطولة، أمس، بمنافسة كأس «ساحة الخيل»، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز ارتفاعها 130 سم، وتصدرها غازييف محققا 59.80 ثانية، وجاء ثانيا الفارس اليوناني ديمتري ناتسيس والجواد «أوكاي سبيشال»، بزمن قدره 61.16 ثانية، وثالثا الفارس سلطان فاضل الكعبي مع الفرس «لو دو برولي»، بزمن قدره 61.50 ثانية.

وشهدت كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، اليوم، بمواصفات المرحلتين فئة النجمتين، بحواجز ارتفاعها 130 سم أيضاً، مشاركة 53 فارسا، وفاز بلقبها السوري أسامة الزبيبي مع الجواد «بي إي سي هوغو»، بزمن المرحلة الثانية 19.84 ثانية، وجاء ثانيا الفارس مفتاح الظاهري مع الفرس «إنيسي دي ليروت» بزمن المرحلة الثانية 20.12 ثانية، وثالثا الأوزبكي باخرومجون غازييف مع «سانتوس هيبيكا»، بزمن قدره 20.57 ثانية.

وتنطلق غداً أولى الفعاليات الدولية لكأس الإمارات فئة الخمس نجوم، وتبدأ بالمنافسة الترحيبية من جولة واحدة برعاية ساحة الخيل، بحواجز الـ145 سم، تليها المنافسة التأهيلية لجائزة لونجين الكبرى لبطولة كأس الإمارات لقفز الحواجز، بمواصفات الجولة الواحدة، بحواجز ارتفاعها 150 سم.