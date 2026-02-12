تطوير شامل لاستاد سوق دبي الحرة للتنس على مرحلتين حتى 2027



دبي (وام)

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولات سوق دبي الحرة للتنس عن خطة تطوير شاملة تنفذ على مرحلتين، لإحداث نقلة نوعية في استاد سوق دبي الحرة للتنس ومجمع التنس في نادي الطيران بمنطقة القرهود، على أن تبدأ أولى التحسينات خلال نسخة 2026، فيما يستكمل المشروع بالكامل قبل انطلاق نسخة 2027.

وتمثل التوسعة أكبر عملية تطوير يشهدها المجمع منذ تأسيسه قبل 30 عاماً، وتهدف إلى الارتقاء بتجربة اللاعبين وتعزيز تفاعل الجماهير، بما يواكب مكانة دبي وجهةً عالميةً رائدة في استضافة كبرى الفعاليات الرياضية.

ويتولى مكتب «بي دي بي باتيرن» المتخصص في تصميم الملاعب قيادة أعمال إعادة التصميم، فيما تتولى شركة «تيرنر آند تاونسيند» إدارة المشروع.

وتشهد نسخة 2026، التي تنطلق الأحد المقبل، إضافة ملعب مؤقت جديد «ملعب 1» بسعة 2000 مقعد، إلى جانب تنفيذ تحسينات أولية في المناطق المخصصة للجماهير.

أما المرحلة الثانية، المقرر إنجازها قبل نسخة 2027، فتتضمن إعادة تصميم قرية البطولة بالكامل، وتوسعة الملعب الرئيس بنسبة تقارب 50% عبر إضافة 2500 مقعد، فضلاً عن تطوير الممرات ومناطق الجلوس والضيافة.

وتقام منافسات عام 2026 على مدار أسبوعين، حيث تنطلق النسخة الـ26 من بطولة السيدات فئة 1000 نقطة خلال الفترة من 15 إلى 21 فبراير، تليها النسخة الـ34 من بطولة الرجال فئة 500 نقطة من 22 إلى 28 فبراير الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز نجوم ونجمات التنس العالميين.

وقال راميش سيدامبي، المدير العام لسوق دبي الحرة ورئيس اللجنة المنظمة للبطولات، إن أعمال التطوير التي تمتد على عامين تمثل محطة مفصلية في مسيرة البطولة، وتعكس الالتزام بتقديم تجربة عالمية المستوى للاعبين والجماهير والشركاء.

وأوضح أن «ملعب 1» الجديد ومناطق المشجعين الموسعة ستكون جاهزة لاستضافة منافسات العام الحالي، على أن تستكمل أعمال توسعة وتطوير الملعب الرئيس قبل نسخة 2027، بما يعزز تفاعل المجتمع مع الحدث.

وأكد صلاح تهلك، نائب المدير العام في سوق دبي الحرة ومدير البطولة، أن المشروع يمثل بداية فصل جديد في مسيرة بطولات سوق دبي الحرة للتنس، مشيراً إلى الحرص الدائم على توفير بيئة مثالية للاعبين وأجواء ترفيهية مميزة للجماهير داخل الملعب وخارجه.

وأضاف أن المرافق المطورة تجسد التزام البطولة بالابتكار والتطوير المستمر، بما يسهم في تعزيز جاذبية الحدث وترسيخ تجربة الضيافة التي تشتهر بها دبي.