الرياضة

تواصل الزخم في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026

تواصل الزخم في ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
12 فبراير 2026 21:51

 
أبوظبي (الاتحاد)

تواصلت المنافسات في مختلف أنحاء الإمارة خلال اليوم السابع من ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، حيث شارك الرياضيون في مجموعة واسعة من الرياضات، بينما توافد المشجعون والطلاب والضيوف إلى مواقع المنافسات والمساحات المجتمعية للاستمتاع بأجواء الألعاب.
ومن أبرز محطات اليوم زيارة أسطورة كرة القدم البلغارية خريستو ستويتشكوف، الذي تجوّل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك واطّلع على مختلف المنافسات وأنشطة المساحات المجتمعية. كما زار لاحقاً مدينة زايد الرياضية، حيث التقى بالرياضيين والجماهير، صانعاً لحظات لا تُنسى للمشاركين والزوار على حد سواء. 
وشهد اليوم أيضاً استمرار منافسات الصقارة في نادي أبوظبي للصقّارين بمنطقة الفلاح، إحدى أبرز الرياضات التراثية التي تحظى بمكانة خاصة في دولة الإمارات، ومن بين الرياضات الموروثة المدرجة ضمن ألعاب الماسترز أبوظبي 2026. ويعكس إدراج الصقارة التزام الألعاب بالاحتفاء بالتراث الثقافي الإماراتي إلى جانب الرياضات الدولية، بما يتيح للمشاركين والجمهور فرصة أعمق للتواصل مع تقاليد الدولة العريقة.
وواصلت الجماهير ملء المدرجات في مختلف المواقع، دعماً للرياضيين ومساهمةً في الأجواء الحيوية التي ميّزت الألعاب. كما زار طلاب من مدارس متعددة مركز أبوظبي الوطني للمعارض - أدنيك، حيث تابعوا المنافسات واستكشفوا المساحات المجتمعية، فيما حضر طلاب آخرون فعاليات السباحة في نادي أبوظبي للألعاب المائية، ليحظوا بتجربة مباشرة لأجواء الألعاب والتعرّف إلى الرياضيين المشاركين.
ومع تبقي ثلاثة أيام فقط على ختام ألعاب الماسترز أبوظبي 2026، تستمر المنافسات في مواقع عدة، جامعةً رياضيين من مختلف أنحاء العالم في احتفاءٍ بالرياضة والتبادل الثقافي والمشاركة مدى الحياة.

ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
ألعاب الماسترز
أبوظبي
الصيد بالصقور
