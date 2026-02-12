اختتام المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني «تألق 2026»



الشارقة (الاتحاد)

اختتم المؤتمر العلمي الرياضي الدولي الثاني «تألق 2026» أعماله في قاعة الرازي بكلية الطب في جامعة الشارقة، بمشاركة واسعة من أساتذة وباحثين من المستويات الأكاديمية العليا، إلى جانب خبراء وممارسين من القطاعات التعليمية والصحية والرياضية، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للنسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات.

ونُظِّم المؤتمر من قبل مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص، تحت شعار «دمج الحركة في التعليم»، في إطار رؤية علمية تطبيقية تهدف إلى تعزيز الصحة الشمولية وجودة الحياة المدرسية، لا سيما في الحلقة الأولى من التعليم.

وسجّل المؤتمر حضوراً وتفاعلاً لافتين، بمشاركة 480 باحثاً وخبيراً وأكاديمياً وممارساً، ما يعكس الاهتمام المتنامي بموضوع دمج الحركة في التعليم على المستويين الأكاديمي والتطبيقي

شهد المؤتمر مشاركة نخبة من الخبراء الدوليين الذين قدّموا رؤى استراتيجية متخصصة لتطوير منظومة دمج الحركة في التعليم، وتضمّن المؤتمر ورش عمل تطبيقية متوازية ركزت على تفعيل الحصص الدراسية بالحركة، وبناء الأطر التنظيمية الداعمة، والتوظيف التربوي للتكنولوجيا، بما يعزز الربط بين الطرح العلمي والتطبيق العملي داخل المدارس.

كما شمل معرضاً تطبيقياً مصاحباً استعرض حلولاً تقنية متقدمة وأدوات تعليمية ذكية وتفاعلية مدعومة بالتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، دعمت مفهوم دمج الحركة في التعليم بوصفه نهجاً تربوياً متكاملاً يسهم في تفعيل البيئات التعليمية، وتعزيز التفاعل الذهني والبدني للمتعلمين، ورفع مستوى الدافعية والمشاركة النشطة أثناء العملية التعليمية. وشكّل المعرض امتداداً علمياً وتطبيقياً للجلسات العلمية وورش العمل، وأسهم في تقريب المخرجات البحثية والتطبيقية من واقع الصف والمؤسسة التعليمية.