مشاركة واسعة في منافسات «القوس والسهم» بـ «ألعاب الماسترز»

مشاركة واسعة في منافسات «القوس والسهم» بـ «ألعاب الماسترز»
12 فبراير 2026 22:42


أبوظبي (وام)
أسفرت منافسات القوس والسهم في ألعاب الماسترز «أبوظبي 2026»، عن فوز سلطان المنهالي بالمركز الأول بفئة القوس المركب رجال فوق 30 عاما، وتصدر اللاعب يوسف الحوسني فئة القوس المركب رجال فوق 40 عاماً، كما حققت اللاعبة جمانة النجار لقب فئة القوس المركب سيدات فوق 30 عاماً.
كما شهدت منافسات أصحاب الهمم فوز اللاعب أحمد النقبي بالمركز الأول، وجاء اللاعب علي المري وصيفاً، بعد منافسة قوية، بمشاركة كبيرة من داخل الدولة وخارجها، ومستويات متطورة.
وأكدت هنادي خليفة الكابوري رئيسة اتحاد القوس والسهم، أن التعاون والتنسيق مع اللجنة المنظمة ساهم في دعم نجاح الفعاليات التنافسية في رياضة القوس والسهم، امتدادا للتميز الكبير الذي حققته مختلف الرياضات منذ انطلاقها يوم 7 فبراير الجاري.

