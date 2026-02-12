«الشارقة للمرأة» يتوج بذهبية الكرة الطائرة في «عربية السيدات 2026»



الشارقة (وام)

توج فريق الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية لمنافسات الكرة الطائرة في النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات 2026 التي أقيمت اليوم، على صالة نادي الشارقة لرياضة المرأة بعد فوزه على فريق الفتاة الكويتي بنتيجة 3-0 في ختام المنافسات، وجاء الوصل الإماراتي في المركز الثاني ونال الميدالية الفضية، فيما حل الفتاة الكويتي ثالثاً بالميدالية البرونزية.

وقام بتتويج البطلات في اليوم الختامي للدورة الشيخ خالد بن أحمد القاسمي رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، والشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، والدكتور الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

وشهدت المباراة الختامية حضور كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة رئيسة اللجنة النسائية في الاتحاد والمشرفة على فريق نادي الوصل للكرة الطائرة للسيدات، ونورة النومان رئيس المكتب التنفيذي لسمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، وأسامة قرقاش نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للعبة.

جاءت المباراة النهائية بين سيدات الشارقة والفتاة الكويتي حافلة بالإثارة والحضور الجماهيري حيث حسم فريق الشارقة الشوط الأول بنتيجة 25-13.وفي الشوط الثاني ارتفع المستوى الفني من الجانبين ونجح الفتاة في التقدم خلال فترات من الشوط إلا أن خبرة لاعبات الشارقة حسمت النتيجة 25-23 بفضل قوة الإرسال وفاعلية حائط الصد.

وفي الشوط الثالث واصل الشارقة تفوقه على الشبكة مع تنظيم دفاعي وتحرك ذكي داخل الملعب ليحسم الشوط 25-17 ويغلق المباراة بثلاثية نظيفة مؤكداً أحقيته باللقب.

وسبقت النهائي مباراتان ضمن الجولة الأخيرة ففي الأولى فاز أكاد عنكاوا على تلدرة السوري بنتيجة 3-1 (25-16، 23-25، 25-19، 25-22) في مواجهة اتسمت بالندية رغم خروج الفريقين من حسابات المراكز الثلاثة الأولى.

وفي المباراة الثانية قدّم فريق الوصل أداءً قوياً وتغلب على الشبيبة البوشرية اللبناني بنتيجة 3-1 في لقاء أظهر خلاله رغبة واضحة في تحقيق الانتصار انتظاراً لحسابات الجولة الختامية قبل أن تحسم سيدات الشارقة اللقب بفوزهن في المباراة النهائية.

وانتهت أشواط مواجهة الوصل والبوشرية بنتيجة 25-19 و22-25 و25-19 و25-23 لمصلحة الوصل الذي أنهى المنافسات وصيفاً للمسابقة في ختام منافسات اتسمت بالقوة والتقارب الفني بين الفرق المشاركة وعكست تطور مستوى الكرة الطائرة النسائية العربية في الدورة.