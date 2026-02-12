الجمعة 13 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دوري أدنوك للمحترفين.. البطائح يستقبل الظفرة والجزيرة يتحدى كلباء

الجزيرة وكلباء ينشدان استعادة ذاكرة الانتصارات في الدوري (الاتحاد)
13 فبراير 2026 02:03

معتصم عبدالله (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
قمة العين والنصر بين تأكيد التفوق واستعادة التوازن
تنفيذ عمليات فحص فني شامل لمباني «بلدية الظفرة»

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراتين تجمع الأولى البطائح وضيفه الظفرة عند الساعة 17:30 مساءً على استاد خالد بن محمد في الشارقة، فيما يستضيف الجزيرة نظيره كلباء عند الساعة 20:00 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.
وتتواصل مباريات الجولة يوم غد السبت بلقائي خورفكان وعجمان عند الساعة 17:30، والعين والنصر عند الساعة 20:00، في حين تأجلت ثلاث مباريات تجمع بني ياس مع الوصل، وشباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع دبا، إلى موعد لاحق.
وجاء قرار التأجيل نظراً لارتباط ممثلي الكرة الإماراتية الأربعة بمنافسات البطولات الآسيوية، حيث يشارك شباب الأهلي والوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الوصل منافسات دوري أبطال آسيا 2.
وتقام الجولة الثامنة والأخيرة لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة يومي 16 و17 فبراير، إذ يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي، والشارقة مع ناساف، والهلال مع الوحدة، بينما يستقبل الوصل ضيفه الزوراء العراقي الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر مباراة الذهاب 2-3.
وتشهد ضربة بداية الجولة مواجهة البطائح، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، أمام ضيفه الظفرة العاشر بـ16 نقطة، وتُعد مباراة هي الرابعة بين الفريقين في دوري المحترفين، بعدما تبادلا الفوز في مباراتين، وتعادلا في مواجهة واحدة، ويدخل البطائح اللقاء بسجل خالٍ من الخسارة في آخر أربع مباريات، بالفوز على الشارقة 2-0، والتعادل مع بني ياس والجزيرة 1-1، والوحدة 2-2.
في المقابل، أخفق الظفرة في تحقيق الفوز في آخر مبارياته، وكان آخرها الخسارة أمام خورفكان 2-3 في الجولة 15.
وعلى استاد محمد بن زايد، يستقبل الجزيرة، صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ضيفه كلباء الحادي عشر بـ16 نقطة. 
ويتفوق «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة أمام «النمور» في دوري المحترفين بـ14 انتصاراً، مقابل فوزين لكلباء و5 تعادلات.
ويمر الفريقان بفترة تراجع على صعيد النتائج، إذ فشل الجزيرة في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات، كان آخرها الخسارة أمام العين 0-1 في الجولة الماضية، فيما يعود آخر انتصار لكلباء إلى الجولة 11 أمام عجمان 1-0، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام «البرتقالي» 1-3.

البطائح
الظفرة
الجزيرة
كلباء
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
الرياضة
«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية
اليوم 12:14
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
الرياضة
أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
اليوم 12:07
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
علوم الدار
"جامع الشيخ زايد الكبير" يطلق الحلقة الأولى من سلسلة "إسهامات علماء المسلمين"
اليوم 11:59
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
الرياضة
15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
اليوم 11:45
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اقتصاد
الاتحاد للطيران تنقل 2.2 مليون مسافر خلال يناير
اليوم 11:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©