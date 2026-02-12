دوري أدنوك للمحترفين.. البطائح يستقبل الظفرة والجزيرة يتحدى كلباء

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تنطلق مساء اليوم منافسات الجولة 16 من دوري أدنوك للمحترفين، بإقامة مباراتين تجمع الأولى البطائح وضيفه الظفرة عند الساعة 17:30 مساءً على استاد خالد بن محمد في الشارقة، فيما يستضيف الجزيرة نظيره كلباء عند الساعة 20:00 مساءً على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وتتواصل مباريات الجولة يوم غد السبت بلقائي خورفكان وعجمان عند الساعة 17:30، والعين والنصر عند الساعة 20:00، في حين تأجلت ثلاث مباريات تجمع بني ياس مع الوصل، وشباب الأهلي مع الوحدة، والشارقة مع دبا، إلى موعد لاحق.

وجاء قرار التأجيل نظراً لارتباط ممثلي الكرة الإماراتية الأربعة بمنافسات البطولات الآسيوية، حيث يشارك شباب الأهلي والوحدة والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما يخوض الوصل منافسات دوري أبطال آسيا 2.

وتقام الجولة الثامنة والأخيرة لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة يومي 16 و17 فبراير، إذ يلتقي الأهلي السعودي مع شباب الأهلي، والشارقة مع ناساف، والهلال مع الوحدة، بينما يستقبل الوصل ضيفه الزوراء العراقي الثلاثاء المقبل في إياب دور الـ16 من دوري أبطال آسيا 2، بعدما خسر مباراة الذهاب 2-3.

وتشهد ضربة بداية الجولة مواجهة البطائح، صاحب المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة، أمام ضيفه الظفرة العاشر بـ16 نقطة، وتُعد مباراة هي الرابعة بين الفريقين في دوري المحترفين، بعدما تبادلا الفوز في مباراتين، وتعادلا في مواجهة واحدة، ويدخل البطائح اللقاء بسجل خالٍ من الخسارة في آخر أربع مباريات، بالفوز على الشارقة 2-0، والتعادل مع بني ياس والجزيرة 1-1، والوحدة 2-2.

في المقابل، أخفق الظفرة في تحقيق الفوز في آخر مبارياته، وكان آخرها الخسارة أمام خورفكان 2-3 في الجولة 15.

وعلى استاد محمد بن زايد، يستقبل الجزيرة، صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة، ضيفه كلباء الحادي عشر بـ16 نقطة.

ويتفوق «فخر أبوظبي» في المواجهات المباشرة أمام «النمور» في دوري المحترفين بـ14 انتصاراً، مقابل فوزين لكلباء و5 تعادلات.

ويمر الفريقان بفترة تراجع على صعيد النتائج، إذ فشل الجزيرة في تحقيق الفوز خلال آخر ثلاث مباريات، كان آخرها الخسارة أمام العين 0-1 في الجولة الماضية، فيما يعود آخر انتصار لكلباء إلى الجولة 11 أمام عجمان 1-0، قبل أن يخسر في الجولة الماضية أمام «البرتقالي» 1-3.