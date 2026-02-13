السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أرسنال ينزف والسيتي يخطط للحسم قبل قمة 18 أبريل

أرسنال ينزف والسيتي يخطط للحسم قبل قمة 18 أبريل
13 فبراير 2026 08:55

لندن(د ب أ)
عاد أرسنال لنزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وأضاع نقطتين ثمينتين في صراعه من أجل التتويج بلقب المسابقة خلال الموسم الحالي.
وسقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي 1 / 1 مع مضيفه برينتفورد، في ختام منافسات المرحلة الـ26 للمسابقة.
وكان الشوط الأول باهتاً من كلا الفريقين، حيث انحصرت الكرة في منتصف الملعب في أغلب الفترات، على عكس الشوط الثاني، الذي شهد هز الشباك وتبارى خلالهما الفريقان في شن الهجمات. وبادر نوني مادويكي بالتسجيل لمصلحة أرسنال في الدقيقة 61، لكن سرعان ما أحرز كيان لويس بوتر، هدف التعادل لبرينتفورد في الدقيقة 71، ليحاول كلا الفريقين خطف هدف الفوز في الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى، ليحصل كل منهما على نقطة وحيدة.
وكانت جماهير أرسنال تأمل في تحقيق الفريق اللندني انتصاره الثالث على التوالي، بعد فوزه على ليدز يونايتد سندرلاند، لكن الرياح أتت بما لا تشتهي السفن. بتلك النتيجة، بقي أرسنال في صدارة الترتيب برصيد 57، لكن الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي تقلص إلى 4 نقاط فقط، لتبقى مواجهة الفريقين في 18 أبريل علي ملعب الاتحاد في مانشستر حاسمة وفاصلة في تحديد صاحب اللقب، خصوصاً إذا ما واصل أرسنال إهدار المزيد من النقاط، قبل 12 مباراة على نهاية الموسم.
في المقابل، ارتفع رصيد برينتفورد إلى 40 نقطة في المركز السابع، ليهدر أيضاً نقطتين في ظل سعيه للتواجد ضمن المراكز المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

