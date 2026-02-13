«البولو» يكرم المتميزين في حفل ختام الموسم

دبي (الاتحاد)

أقام نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، حفل ختام الموسم بفندق الحبتور بالاس بدبي، بحضور سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، ومحمد خلف الحبتور نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة الحبتور، ومحمد الحريز المر الأمين العام للاتحاد.

وشمل التكريم 28 شخصاً وفريقاً وشركة راعية من المتميزين والمبدعين خلال الموسم المنقضي.

من جانبه، أعرب محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، عن سعادته بما حققه الموسم الحالي من مكاسب ونجاحات فنية وتنظيمية، عززت من فرص نجاح الإمارات في تنظيم بطولة كأس العالم للبولو 2026.

ووجه رئيس الاتحاد التهنئة لكافة الرياضيين وللأسرة البولو بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك، كما توجه الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للبولو والفروسية، على دعم سموه لرياضة البولو ووجه كذلك الشكر إلى أندية الدولة والفرق الصديقة التي تحرص على المشاركة في البطولات، ما ضاعف من هذه المكاسب والنجاحات.

وحرص الحبتور على تهنئة الفرق أصحاب الإنجازات واللاعبين أصحاب الألقاب، وشدد على حرص الاتحاد والأندية على تشجيع وتكريم البراعم والمواهب الواعدة من اللاعبين واللاعبات المواطنين على حد سواء سواء في البولو أو الفروسية، منوهاً بأن هذا الحفل جاء تتويجاً لجهود كبيرة، وليكون حافزاً لمن لم يحالفه الحظ هذا الموسم.