ثلاثية ذهبية لطاولة بتروجيت في «عربية السيدات»

علي معالي (أبوظبي)

حقق فريق بتروجيت المصري الثلاثية الذهبية في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، بفوز بالمركز الأول على مستوى الفرق، والزوجي والفردي، محققاً العلامة الكاملة في النسخة الثامنة، كما شكل طرفي النهائي في منافسات الفردي.

حصل بتروجيت على ذهبية الفردي عن طريق فرح عبدالعزيز، والتي تفوقت في المباراة النهائية زميلتها نور صلاح 3-1 بمجموع أشواط 9-11 و11-3 و11-6 و11-7، وجاء في المركز الثالث مريم عبدالرحيم من الفتاة الكويتي، وفي الثالث مكرر حلت اللبنانية بيسان وسام شيري.

وفي منافسات الزوجي حقق بتروجيت الذهبية عن طريق فرح عبدالعزيز ونور صلاح، وحلت منوة الشمري، ومريم سليمان "الفتاة الكويتي" في الوصافة، وفي المركز الثالث نورة المازمي وأحلام عادل (الشارقة الرياضي للمرأة)، وحصة سعود وأسماء الحمادي من نفس النادي في الثالث مكرر.

كما توج بتروجيت بلقب الفرق أيضاً وكأس البطولة والميدالية الذهبية من خلال اللاعبات مروة إسماعيل ومريم هشام وفرح عبدالعزيز ونور صلاح، وبميداليات المركز الثاني فريق الفتاة الكويتي (مريم الحلواجي، شيخة الحمد، منوة الشمري، ومريم بارون)، بالمركز الثالث نادي الشارقة لرياضة المرأة (شهد الزرعوني، حصة النمر، أسماء الحمادي، وأحلام عبدالله، وبالمركز الثالث مكرر نادي فلسطين الفلسطيني (صفاء صلاح، دانة مسالمة، ومنار شوقية).

قام بالتتويج الشيخة حياة بنت عبدالعزيز آل خليفة رئيس لجنة الإشراف والمتابعة، وحنان المحمود نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، وعبدالعزيز العنزي الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، وتامر جمعة ممثل الشباب والرياضة من جامعة الدولة العربية، وموزة الشامسي مدير الدورة.

وشهد المباريات حضوراً جماهيرياً كبيراً، واستمتع الجميع بمستويات مميزة للغاية من لاعبات العرب، حيث أظهرن مهارات عالية سواء بالضربات الأمامية أو الخلفية، إضافة إلى الضربات الساحقة، التي حسمت العديد من النقاط المهمة في المنافسات.

من جانبه عبر محمود إبراهيم أحمد مدرب عام فريق سيدات فريق بتروجيت عن سعادته بهذه الألقاب في أول مشاركة لهم في دورة الألعاب للأندية العربية، وقال:" قدمنا بطولة جيدة، وحققنا الكثير من الفوائد، وهو تجمع عربي مميز للغاية، وهي المرة الأولى التي نتواجد فيها بالدورة، حيث تعتبر النسخة الثامنة مميزة للغاية بالنسبة لنا".

وأضاف:" قدمنا مستويات جيدة على مدار المنافسات، ولم نخسر وهو ما يؤكد حالة التركيز الكبيرة التي كان عليها جميع عناصر الفريق والجهاز الفني، ونتمنى التواجد في النسخ المقبلة مع زيادة عدد الفرق العربية المتواجدة لكي تكون الفائدة أكبر".