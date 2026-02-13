«سما العز» تطارد «مسار الخيل» في الحفل العاشر بمضمار أبوظبي

عصام السيد (أبوظبي)

يستضيف مضمار "أبوظبي للسباق"، غداً السبت، السباق العاشر في الموسم الجديد لسباقات الخيل 2025 – 2026، والذي يتألف من 7 سباقات، بمشاركة نخبة من الخيول العربية والمهجنة الأصيلة، فيما تبلغ إجمالي قيمة الجوائز المالية 466 ألف درهم.

وخصص الشوط الثالث والرئيس لمسافة 2200 متر للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، تكافؤ (0-95) على لقب سباق "مسار الخيل للتكافؤ"، وقيمة جائزته 66 ألف درهم، وأبرز المرشحين الفرس "سما العز" الفائزة أربع مرات من إجمالي خمس مشاركات.

ويقام الشوط الأول لمسافة 2400 متر للخيول العربية الأصيلة عمر 4 سنوات تكافؤ (0-70) على لقب "كأس الوثبة ستاليونز"، وقيمة جائزته 70 ألف درهم.

وخصص الشوط الثاني لمسافة 2200 متر، للخيول العربية الأصيلة المبتدئة عمر أربع سنوات فما فوق على لقب سباق "نوبل سترين"، وقيمة جائزته 66 ألف رهم.

والشوط الرابع لمسافة 1600 متر، فيشهد مشارك الخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق "إنتاج الإمارات"، على لقب "كأس أهل الأرض ـ شروط"، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وخصص الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق، على لقب سباق الميل العربي تكافؤ (0-75)، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

ويشهد الشوط السادس لمسافة 1600 متر، للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب سباق الخيل الكلاسيكي، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.

وخصص الشوط السابع لمسافة 1600 متر للخيول المهجنة الأصيلة من شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر ثلاث سنوات، وعمر أربع سنوات فما فوق على لقب سباق واحة الصحراء للمبتدئين، وقيمة جائزته 66 ألف درهم.