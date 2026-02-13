السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سترلينج ينضم إلى فينوورد حتى نهاية الموسم

سترلينج ينضم إلى فينوورد حتى نهاية الموسم
13 فبراير 2026 10:52

أمستردام (رويترز)

أخبار ذات صلة
أرسنال ينزف والسيتي يخطط للحسم قبل قمة 18 أبريل
جوارديولا يضع خطة إراحة «المرهقين»

أعلن نادي فينوورد الهولندي انضمام رحيم ​سترلينج، لاعب تشيلسي ومانشستر سيتي السابق، إلى صفوفه حتى نهاية الموسم.
وكان سترلينج، الذي انتقل ⁠إلى تشيلسي قادماً من مانشستر سيتي ​في يوليو 2022 مقابل 50 ​مليون ‌جنيه إسترليني، ​قد غادر ملعب ستامفورد بريدج الشهر الماضي بعد خروجه من حسابات الجهاز الفني.
وقال سترلينج في بيان «بصفتي‌ لاعباً حراً، أُتيحت لي، لأول مرة منذ فترة طويلة، الفرصة للتحكم في خطوتي التالية. أردت أن أمهل نفسي الوقت ​الكافي للحديث مع الأندية ومدربيها، لفهم الدور الذي يتصورونه لي بشكل أفضل، والتأكد من أنني أستطيع أن أضيف قيمة حقيقية في هذا الفصل الجديد من ​مسيرتي».
ويحتل فينوورد المركز الثاني في الدوري الهولندي، لكنه يتأخر بفارق 17 نقطة عن المتصدر أيندهوفن، وسيواجه فريق ​جو ‌أهيد ⁠إيجلز بعد غدٍ الأحد. وأكد روبن فان ‌بيرسي مدرب فينوورد أن سترلينج سيكون إضافة مهمة للفريق ⁠في المراحل الحاسمة من الموسم، قائلاً: «​سجله الكروي يتحدث عن نفسه. بوسعه تغيير نتيجة أي مباراة، وأنا مقتنع بأنه سيكون إضافة كبيرة للفريق بينما نواصل العمل على تحقيق أهدافنا ​في النصف الثاني من الموسم».

تشيلسي
مانشستر سيتي
فينوورد
سترلينج
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©