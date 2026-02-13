السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ملعب توتنهام يجمع فيوري ومحمودوف في نزال ناري 11 أبريل

ملعب توتنهام يجمع فيوري ومحمودوف في نزال ناري 11 أبريل
13 فبراير 2026 10:55

لندن (رويترز)
​أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري عبر منشور ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ​عودته للمنافسات ​ستكون ‌أمام أرسلان ⁠بيك محمودوف ​في ملعب توتنهام هوتسبير في 11 أبريل.
وكان ‌فيوري (37 عاماً) قد أعلن عودته من اعتزاله الأخير الشهر الماضي، ​ليخوض أول نزال له منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024.
وقال فرانك ​وارن مروج نزالات فيوري لشبكة سكاي سبورتس «إنه عازم ​على العودة ⁠بقوة، ويتدرب بجدية كبيرة في تايلاند. إنه ⁠في حالة بدنية ممتازة. ​يعتني بنفسه كثيراً، وهو جاهز لهذا التحدي ولديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه».

آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
