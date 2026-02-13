ملعب توتنهام يجمع فيوري ومحمودوف في نزال ناري 11 أبريل

لندن (رويترز)

​أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري عبر منشور ⁠على مواقع التواصل الاجتماعي، أن ​عودته للمنافسات ​ستكون ‌أمام أرسلان ⁠بيك محمودوف ​في ملعب توتنهام هوتسبير في 11 أبريل.

وكان ‌فيوري (37 عاماً) قد أعلن عودته من اعتزاله الأخير الشهر الماضي، ​ليخوض أول نزال له منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024.

وقال فرانك ​وارن مروج نزالات فيوري لشبكة سكاي سبورتس «إنه عازم ​على العودة ⁠بقوة، ويتدرب بجدية كبيرة في تايلاند. إنه ⁠في حالة بدنية ممتازة. ​يعتني بنفسه كثيراً، وهو جاهز لهذا التحدي ولديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه».