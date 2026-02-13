ملعب توتنهام يجمع فيوري ومحمودوف في نزال ناري 11 أبريل

لندن (رويترز)
أعلن الملاكم البريطاني تايسون فيوري عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، أن عودته للمنافسات ستكون أمام أرسلان بيك محمودوف في ملعب توتنهام هوتسبير في 11 أبريل.
وكان فيوري (37 عاماً) قد أعلن عودته من اعتزاله الأخير الشهر الماضي، ليخوض أول نزال له منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024.
وقال فرانك وارن مروج نزالات فيوري لشبكة سكاي سبورتس «إنه عازم على العودة بقوة، ويتدرب بجدية كبيرة في تايلاند. إنه في حالة بدنية ممتازة. يعتني بنفسه كثيراً، وهو جاهز لهذا التحدي ولديه رغبة كبيرة في إثبات نفسه».