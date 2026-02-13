ليبرون جيمس يسطر التاريخ كأكبر لاعب يحقق «تريبل دابل»

لوس أنجلوس (أ ف ب)

واصل النجم ليبرون جيمس كتابة التاريخ بعدما حقق رقماً قياسياً جديداً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، ليصبح في سن الـ41 عاماً أكبر لاعب يحقق ثلاثية مزدوجة «تريبل-دابل»، في فوز فريقه لوس أنجلوس ليكرز على ضيفه دالاس مافريكس 124-104.

سجل جيمس، بطل الدوري أربع مرات وأفضل هدّاف في تاريخ «إن بي إيه» في موسمه الثالث والعشرين غير المسبوق، أعلى عدد من النقاط في المباراة برصيد 28 نقطة، واستحوذ على 10 متابعات وقدّم 12 تمريرة حاسمة، علماً بأنه استحوذ على متابعته الأخيرة قبل دقيقتين فقط من نهاية المباراة.

وتجاوز «الملك» جيمس الرقم القياسي السابق المسجل باسم كارل مالون الذي كان يبلغ من العمر 40 عاماً و127 يوماً، عندما حقق ثلاثية مزدوجة مع ليكرز في الفوز على سان أنتونيو سبيرز في 28 نوفمبر 2003.

ويأتي إنجاز جيمس قبل ثلاثة أيام من مشاركته الثانية والعشرين في مباراة كل النجوم (أول ستار).

قال جيه جيه ريديك مدرب ليكرز، إن مستوى التزام جيمس بعد أكثر من عقدين في الدوري هو ما يثير إعجابه أكثر من أي شيء آخر.

وأضاف «لا أستهين بمستواه الرائع، فأنا أقدر ذلك يومياً».

وتابع: «الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو مدى اهتمامه في عامه الثالث والعشرين مع كل إنجازاته. سيحطم رقماً قياسياً جديداً كأكبر لاعب يحقق إنجازاً ما».

وأردف «سيحقق إنجازاً آخر. سيعزّز رقمه القياسي في التسجيل، وسيفعل كل ذلك. احترافيته واهتمامه اليومي هما الأمر الأكثر إثارة للإعجاب».

ومع غياب السلوفيني لوكا دونتشيتش، متصدر قائمة هدافي الدوري هذا الموسم، عن صفوف ليكرز مجدداً، وضع جيمس بصمته مبكراً بتسجيله 14 نقطة في الربع الأول، ليعود فريقه إلى سكة الانتصارات بعد هزيمتين توالياً.

قال جيمس، الذي حظي بتصفيق حار من جماهير ملعب «كريبتو.كوم أرينا» عند استبداله بنجله بروني جيمس (21 عاماً)، بعد ثوانٍ من التقاطه متابعته العاشرة «الفوز هو الأهم».