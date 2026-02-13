السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

350 لاعباً ولاعبة في بطولة الشارقة للجودو غداً

13 فبراير 2026 11:11

الشارقة (الاتحاد)
ينظم اتحاد الإمارات للجودو بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي ونادي الشارقة الرياضي، غداً "السبت" وعلى مدار يومين بطولة الشارقة المفتوحة للجودو لفئتي الأشبال والناشئين (الذكور والإناث)، والمقررة بالصالة الرياضية بنادي الشارقة الرياضي (منطقة الحزانة)، بمشاركة 350 لاعباً ولاعبة على مستوى الدولة، حيث تقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية، وتقام الأدوار النهائية والتتويج بعد العصر.
وحددت اللجنة الفنية المحلية بالاتحاد المشرفة على البطولات العمرية للجودو برئاسة محمد جاسم، الأمين العام، أوزان المنافسة حسب أعمار المشاركين، تحت 15 عاماً للذكور والإناث وتحت 18 عاماً للجنسين، وفقاً لنظام الاتحاد الدولي للجودو، وستكون المشاركة قاصرة على اللاعبين من داخل الدولة، على أن يكون العدد مفتوحاً للمشاركة في كل وزن للمواطنين والمقيمين من كافه الجنسيات دون قيد أو شرط مع إبراز الأوراق الثبوتية.
وتحددت أوزان الأشبال الذكور تحت 15 عاماً، من تحت 34 كجم وحتى فوق 90 كجم، أما اللاعبات تحت 15 فتبدأ أوزانهن من تحت 32 كجم وحتى فوق 70 كجم، وفي فئة الناشئين تحت 18 عاماً، فتبدأ أوزانهم من تحت 50 كجم وحتى فوق 90 كجم، أما الناشئات تحت 18 عاماً، فتبدأ من تحت 40 كجم وحتى فوق 70 كجم.

«جودو الإمارات» في الصدارة العربية ويتقدم عالمياً في 2025
ختام مثير لبطولة تحدي العقول للشطرنج بالشارقة
