الرياضة

15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»

15 ميدالية جديدة للإمارات في «دولية فزاع لأصحاب الهمم»
13 فبراير 2026 11:45

دبي (الاتحاد)
أضاف منتخبنا لأصحاب الهمم 15 ميدالية جديدة بواقع 4 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات، في اليومين الثاني والثالث من بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى دبي 2026".
وتُوج محمد يوسف بالمركز الأول في مسابقة 400 متر بالكراسي المتحركة لفئة "تي 34"، مواصلاً تألقه في هذا الحدث العالمي بعد فوزه في الافتتاح بذهبية 100 متر، مكرراً مشهد تفوقه على البارالمبي التونسي وليد كتيله الذي حل ثالثاً، فيما ذهب المركز الثاني والميدالية الفضية للتايلاندي سيرست جونسوان.
وحصدت ذكرى الكعبي ذهبية سباق 100 متر "الدراجات الثلاثية" لفئة "تي 71"، فيما فازت سارة الجنيبي بالمركز الأول في مسابقة دفع الجلة "أف 32"، وفاز عبدالله المصباحي بذهبية دفع الجلة لفئة "أف 54".
كما حصد لاعبو منتخبنا 5 ميداليات فضية عن طريق مريم الزيودي في مسابقة دفع الجلة، وأحمد الحوسني في مسابقة رمى الرمح، وعبدالله المرزوقي في سباق 100 متر "الدراجات الثلاثية"، وسعيد الطنيجي في مسابقة دفع الجلة، وعبدالله المصباحي في مسابقة رمى القرص.
كما أضاف المنتخب 6 ميداليات برونزية جديدة عبر يحيى البلوشي في سباق 100 متر، ونورة الكتبي في مسابقة دفع الجلة ومبارك الظنحاني "رمى الرمح"، وعبد الرحمن البادي في سباق 100 متر "الدراجات الثلاثية"، وراشد الزيودي في مسابقة دفع الجلة، ومحمد المزروعي في سباق 800 متر بالكراسي المتحركة.
جدير بالذكر أن أن منتخبنا كان قد افتتح النسخة الـ 17 لفزاع بذهبيتي محمد يوسف ومريم الزيودي و4 فضيات عن طريق محمد المزروعي وسالم الشحي وسارة الجنيبي وأحمد الحوسني، و3 برونزيات عبر محمد الكعبي وعيسى المزروعي وأحمد نواد.

