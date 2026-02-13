السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»

أبوظبي تبهر المشاركين في «ألعاب الماسترز 2026»
13 فبراير 2026 12:07

معتصم عبدالله (أبوظبي)
أعرب عدد من المشاركين في «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» عن سعادتهم بخوض منافسات الحدث العالمي، مشيدين بالتنظيم الاحترافي والأجواء الإيجابية التي عكست مكانة أبوظبي وجهةً رياضيةً عالميةً تجمع بين التميز والتنوع الثقافي.
وقال الأوكراني ألكسندر لوشانسكي، قائد فريق كرة القدم لفئة 65 عاماً فأكثر، إن فريقه تُوّج بألقاب عدة في بطولات ماسترز سابقة، ويستعد للمشاركة في النسخة المقبلة في كانساي باليابان، موضحاً أن معظم لاعبي الفريق من المحترفين السابقين. وأضاف: «نحن سعداء جداً بوجودنا في أبوظبي. التنظيم رائع والاهتمام بالفرق كبير. نشكر اللجنة المنظمة على هذا الحدث المميز».
من جانبها، عبّرت الدنماركية يانا فان نيلسن، المتوجة بذهبية فردي السيدات (45+) في الريشة الطائرة، عن اعتزازها بالمشاركة، قائلة: «هذه زيارتي الأولى إلى أبوظبي. المدينة مذهلة، والبطولة تجمع أشخاصاً رائعين يمارسون رياضات متنوعة في أجواء من السعادة والتآلف، إنه حدث استثنائي في مكان رائع».
بدورها، أكدت الهندية سيما بهاتيا، الحاصلة على المركز الثاني في فئة 45+ تنافسي في الريشة الطائرة، أن الأجواء كانت مثالية والمرافق على أعلى مستوى، مشيرة إلى أهمية تمكين المرأة رياضياً حول العالم. وقالت: «أدعو جميع النساء والفتيات إلى ممارسة الرياضة بثقة، أبوظبي مدينة رائعة للرياضيين، وتوفر كل الإمكانات اللازمة للتميز، كما أنها وجهة سياحية تستحق الزيارة».
وتعكس هذه الانطباعات الإيجابية النجاح المتواصل لـ «ألعاب الماسترز أبوظبي 2026» في استقطاب رياضيين من مختلف دول العالم، وتقديم تجربة متكاملة تمزج بين التنافس والاحتفاء بروح الرياضة وأسلوب الحياة الصحي.

