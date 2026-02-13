«ذهبية الكوميتيه» في الدوري العالمي لشباب الكاراتيه مصرية

علي معالي (أبوظبي)

شهدت منافسات اليوم الأول من مباريات الدوري العالمي لشباب الكاراتيه قمة المتعة والإثارة، حيث تُجرى النسخة الرابعة من هذه البطولة العالمية، في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة وسط مشاركة قياسية من شباب العالم في منافسة استثنائية بكل المقاييس، وأسفرت النتائج عن فوز الإندونيسية زاسكايا بذهبية كاتا الشابات، والياباني تاكاماسا ياتوجي بذهبية كاتا الشباب، فيما توزعت ذهبيات الكوميتيه بين عدد من الأبطال أبرزهم المصرية رؤى الطاهر في وزن فوق 66 كجم للشابات، والسعودي عبدالرحمن عرفات في وزن تحت 55 كجم للشباب، والتركي بوراك عثمان في وزن تحت 76 كجم، وتستمر المنافسات حتى مساء الأحد بمشاركة 2338 لاعباً ولاعبة يمثلون 93 دولة من مختلف قارات العالم.

من جانبه، وجه الإسباني أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، الشكر لدولة الإمارات على جهودها الكبيرة في دعم مسيرة الكاراتيه عالمياً، مشيداً بالدور البارز للواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي وإسهاماته في تطوير اللعبة وتعزيز نجاحاتها على الساحة الدولية، إضافة إلى جهود اتحاد الإمارات للكاراتيه واللجنة المنظمة العليا.

من جانبه، رحّب اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي للكاراتيه ونائب رئيس الاتحاد الدولي، بالمشاركين في البطولة، مؤكداً أن الحدث يمثل فرصة مميزة للشباب من مختلف أنحاء العالم للالتقاء وتبادل الخبرات وتجسيد القيم الرياضية التي يقوم عليها الكاراتيه.

وعلى صعيد التنظيم، عقد رئيس الاتحاد الدولي ونائبه اجتماعاً مهماً مع حكام البطولة للاطمئنان على مستوى الجاهزية، والتأكيد على تطبيق التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الدولي، فيما أُقيمت دورة للحكام لاختبارات الشارة الدولية على هامش البطولة.