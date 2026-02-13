عودة ألكسندر أرنولد تدعم الريال فنياً ومعنوياً

مدريد(أ ف ب)

صحيح أن بداية مشوار ترنت ألكسندر-أرنولد مع ريال مدريد كانت خجولة، لكن الظهير الأيمن الإنجليزي، العائد من الإصابة، يمكن أن يصبح عنصراً حاسما للعملاق الإسباني في النصف الثاني من الموسم.

ومع استمرار تشكّل فريق ألفارو أربيلوا منذ استلامه تدريب النادي الملكي في يناير، يحظى ألكسندر-أرنولد بفرصة لتثبيت نفسه كلاعب أساسي.

ويحل ريال سوسييداد المتألق بقيادة المدرب الأميركي بيليجرينو ماتاراتزو ضيفاً على ملعب سانتياجو برنابيو السبت في المرحلة الخامسة والعشرين الدوري الإسباني، في مواجهة تعد بالكثير.

ويسعى فريق أربيلوا لانتزاع الصدارة من برشلونة والتقدم عليه بنقطتين، قبل أن يحل الفريق الكتالوني ضيفاً على جاره جيرونا الاثنين.

وقد يشارك الظهير السابق لليفربول أساسيا للمرة الأولى منذ 3 ديسمبر، بعدما دخل بديلاً في فوز ريال على فالنسيا 2-0 الأسبوع الماضي.

ورغم بدايته الجيدة مع الفريق في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، فإن إصابات في العضلة الخلفية والفخذ أعاقت عملية اندماجه، وقلصت مشاركاته هذا الموسم إلى 12 مباراة في مختلف المسابقات.

وقال أربيلوا بعد عودة الإنجليزي إلى الفريق "بعد فترة طويلة من الغياب، سنتعامل (معه) بحذر"، فيما ذكرت صحيفة "آس" أن النادي يهدف إلى إشراكه أساسياً أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 17 الحالي.

وحتى لو اعتمد أربيلوا على داني كارفاخال المخضرم أو الشاب دافيد خيمينيس أمام ريال سوسييداد، فمن المتوقع أن يحصل ألكسندر-أرنولد على مزيد من الدقائق المهمة.

ومع الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب آلام في الركبة، قد يصبح الدور الإبداعي للمدافع الإنجليزي سلاحاً أساسياً أمام فريق لم يذق طعم الهزيمة في تسع مباريات.