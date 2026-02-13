السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عودة ألكسندر أرنولد تدعم الريال فنياً ومعنوياً

عودة ألكسندر أرنولد تدعم الريال فنياً ومعنوياً
13 فبراير 2026 14:49

مدريد(أ ف ب)
صحيح أن بداية مشوار ترنت ألكسندر-أرنولد مع ريال مدريد كانت خجولة، لكن الظهير الأيمن الإنجليزي، العائد من الإصابة، يمكن أن يصبح عنصراً حاسما للعملاق الإسباني في النصف الثاني من الموسم.
ومع استمرار تشكّل فريق ألفارو أربيلوا منذ استلامه تدريب النادي الملكي في يناير، يحظى ألكسندر-أرنولد بفرصة لتثبيت نفسه كلاعب أساسي.
ويحل ريال سوسييداد المتألق بقيادة المدرب الأميركي بيليجرينو ماتاراتزو ضيفاً على ملعب سانتياجو برنابيو السبت في المرحلة الخامسة والعشرين الدوري الإسباني، في مواجهة تعد بالكثير.
ويسعى فريق أربيلوا لانتزاع الصدارة من برشلونة والتقدم عليه بنقطتين، قبل أن يحل الفريق الكتالوني ضيفاً على جاره جيرونا الاثنين.
وقد يشارك الظهير السابق لليفربول أساسيا للمرة الأولى منذ 3 ديسمبر، بعدما دخل بديلاً في فوز ريال على فالنسيا 2-0 الأسبوع الماضي.
ورغم بدايته الجيدة مع الفريق في كأس العالم للأندية الصيف الماضي، فإن إصابات في العضلة الخلفية والفخذ أعاقت عملية اندماجه، وقلصت مشاركاته هذا الموسم إلى 12 مباراة في مختلف المسابقات.
وقال أربيلوا بعد عودة الإنجليزي إلى الفريق "بعد فترة طويلة من الغياب، سنتعامل (معه) بحذر"، فيما ذكرت صحيفة "آس" أن النادي يهدف إلى إشراكه أساسياً أمام بنفيكا البرتغالي في ذهاب الملحق الفاصل المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في 17 الحالي.
وحتى لو اعتمد أربيلوا على داني كارفاخال المخضرم أو الشاب دافيد خيمينيس أمام ريال سوسييداد، فمن المتوقع أن يحصل ألكسندر-أرنولد على مزيد من الدقائق المهمة.
ومع الشكوك حول مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي بسبب آلام في الركبة، قد يصبح الدور الإبداعي للمدافع الإنجليزي سلاحاً أساسياً أمام فريق لم يذق طعم الهزيمة في تسع مباريات.

أخبار ذات صلة
كيليان مبابي.. أكثر من نصف فريق ريال مدريد
رئيس يويفا: كرة القدم هي الفائزة بعد انتهاء صفحة دوري السوبر
ترينت ألكسندر أرنولد
ريال مدريد
مبابي
ألفارو أربيلوا
آخر الأخبار
وزير الخارجية الصيني وانغ يي يلقي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ الأمني
الأخبار العالمية
الصين: يجب أن تشارك أوروبا في مفاوضات أزمة أوكرانيا
اليوم 19:55
الرئيس الصيني، شي جين بينغ (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إلغاء الرسوم الجمركية عن الدول الأفريقية
اليوم 19:35
صورة جماعية للقادة المشاركين في قمة الاتحاد الأفريقي
الأخبار العالمية
قمة الاتحاد الأفريقي تناقش قضايا المياه وتغير المناخ والإرهاب
اليوم 19:24
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
الرياضة
طارق بن فيصل القاسمي يزور «ألعاب الماسترز - أبوظبي 2026»
اليوم 19:14
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
الرياضة
«ألعاب دبي 2026» ترسم الإبداع بتحديات اليوم الثالث
اليوم 19:03
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©