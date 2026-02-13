السبت 14 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ناجلسمان يترقب عودة هافرتز

ناجلسمان يترقب عودة هافرتز
13 فبراير 2026 15:04

بروكسل(د ب أ)
يأمل جوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا لكرة القدم، في عودة المهاجم كاي هافرتز لصفوف الفريق، للمشاركة في المباراتين الوديتين الشهر القادم استعداداً لكأس العالم 2026.
ويأتي ذلك على الرغم من الإصابة الأخيرة التي تعرض لها هافرتز مع فريقه أرسنال.
وقال ناجلسمان للصحفيين في العاصمة البلجيكية بروكسل، عقب إجراء قرعة دوري أمم أوروبا: «سيخضع هافرتز لفحوصات طبية الأسبوع المقبل، وبعدها، أعتقد أننا سنعرف تفاصيل الإصابة. لكن بشكل عام، لا أعتقد أنه سيغيب لفترة طويلة تثير الشكوك حول مشاركته الشهر القادم».
وكان هافرتز عاد مؤخراً إلى صفوف أرسنال بعد غياب طويل بسبب الإصابة، حيث قدم أداءً مميزاً بتسجيله أهدافاً وتقديمه تمريرات حاسمة عدة مع متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وتعني الإصابة العضلية الأخرى، التي تعرض لها الآن أنه سيغيب مجدداً لأسابيع. وكان آخر ظهور لهافرتز «26 عاماً» مع المنتخب الألماني، في نوفمبر 2024، حينما خاض مباراته الدولية الـ 54، ثم غاب عن الملاعب فترة طويلة بسبب إصابات وخضوعه لعمليات جراحية مختلفة. ولم تفاجئ هذه النكسة الأخيرة ناجلسمان، الذي قال «من الطبيعي إلى حد ما أن يعود اللاعب إلى الملاعب بعد فترة انقطاع طويلة بسبب الإصابة. آمل أن تستقر حالته، وحالتنا».
وتخوض ألمانيا أولى مبارياتها الودية استعداداً لكأس العالم في 27 مارس المقبل أمام منتخب سويسرا، قبل أن تلعب لقاء آخر بعدها بثلاثة أيام ضد منتخب غانا بمدينة شتوتجارت.
وأكد ناجلسمان، الذي يواجه تحديات أخرى في خط الهجوم نظراً لتراجع مستوى نيك فولتماده والإصابات التي ظلت تطارد تيم كلايندينست: «يحتاج هافرتز إلى العودة للعب قبل ذلك ليكون جاهزاً بنسبة 100%».

