نصف ماراثون رأس الخيمة ينطلق غداً بمشاركة نخبة نجوم العالم

رأس الخيمة (الاتحاد)

ينطلق في السادسة والربع من فجر الغد سباق نصف ماراثون رأس الخيمة في نسخته التاسعة عشرة، حيث تُقام أربعة سباقات حصرياً في جزيرة المرجان، بمشاركة نخبة من العدائين ذوي الخبرة الدولية والإمكانات الواعدة.

يُقام سباق رأس الخيمة لنصف الماراثون، الذي تنظمه هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، منذ انطلاقه عام 2007، ويحظى بشعبية واسعة بين العدائين من مختلف المستويات، من هواة الرياضة إلى نخبة العدائين العالميين.

يتضمن الحدث سباق نصف الماراثون الكلاسيكي لمسافة 21.1 كيلومتر، بالإضافة إلى سباقات أخرى لمسافات 10 كيلومترات و5 كيلومترات و2 كيلومتر، تناسب الرياضيين من جميع الأعمار والقدرات.

يبدأ سباق النخبة في تمام الساعة 6:15 صباحاً، قبل أن ينطلق بقية العدائين في تحدي نصف الماراثون في تمام الساعة 7:00 صباحاً.

وينطلق سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات في تمام الساعة 8:30 صباحاً، قبل أن يبدأ المشاركون في سباقي 5 كيلومترات و2 كيلومتر في تمام الساعة العاشرة صباحاً.

ويتصدر الكيني جيفري كامورور، بطل العالم ثلاث مرات في سباق نصف الماراثون، فئة النخبة من العدائين بزمن شخصي قياسي قدره 58:01، وهناك العديد من منافسيه من النخبة قادرون على التفوق على الفائز بنصف ماراثون رأس الخيمة عام 2013.

وقد صرّح مواطنه الكيني إسايا لاسوي، الذي حلّ ثالثاً في رأس الخيمة عامي 2024 و2025، برغبته في تحطيم الرقم القياسي العالمي «قريباً»، وهو يعود بزمن شخصي قياسي قدره 58:10.

وسينضم إلى الثنائي الكيني على خط البداية كل من جمال يمر ميكونين، الفائز بماراثون سيؤول 2024 (58:32)، والذي لم ينهِ سباقاً كبيراً خارج المراكز الثلاثة الأولى إلا مرة واحدة خلال سبع سنوات، وأميديورك واليلجن، الفائز السابق بنصف ماراثون نيودلهي (58:40)، والنجم الصاعد يسماو ديلو، البالغ من العمر 20 عاماً، والفائز بنصف ماراثون كارديف 2025 في ويلز (59:23).

وتتصدر الإثيوبية ويدي كافالي قائمة المتنافسات، حيث ستكون مشاركتها في نصف ماراثون رأس الخيمة ثاني مشاركة لها فقط في هذه المسافة. وقدّمت اللاعبة البالغة من العمر 25 عاماً أداءً مميزاً في أول ظهور لها عندما احتلت المركز الثالث في كوبنهاغن في سبتمبر الماضي بزمن 65:21، وهو أمر لم يكن مفاجئاً نظراً لخلفيتها الجيدة في سباقات الضاحية ونتائجها المميزة في سباقي 10 كيلومترات و10000 متر على المضمار.

وتشارك أيضاً في السباق الكينية جلاديس تشيبكوروي (65:46)، التي ركزت على سباقات نصف الماراثون خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث شاركت في 18 سباقاً في هذه المسافة، محققةً نتائج مميزة باستمرار، وفازت في إيطاليا وتايلاند واليابان وكينيا. أما مواطنتها جيسكا تشيلانجات (66:13)، فهي أيضاً من المتسابقات اللاتي يحرزن باستمرار مراكز ضمن المراكز الثلاثة الأولى في سباق 10 كيلومترات، وقد احتلت المركز الثالث في رأس الخيمة قبل اثني عشر شهراً.